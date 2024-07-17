5 dicas para escolher o melhor creme anti-idade

Existem muitos problemas que decorrem da compra de um produto sem conhecimento. Isso porque, além de atender às suas necessidades, é necessário também que ele seja específico para o seu tipo de pele. “Por exemplo, quem possui a pele oleosa deve procurar por produtos formulados em veículos mais fluídos, como séruns, loções ou géis. Já quem tem a pele seca deve optar por veículos mais pesados, como os cremes”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.