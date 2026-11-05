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Quase nove anos depois

Júri por morte de professora no ES entra na reta final nesta quinta (5)

Após dois dias de depoimentos, julgamento será retomado com interrogatório do réu, seguido dos debates entre acusação e defesa

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 21:41

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 nov 2026 às 21:41
O engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, acusado pelo feminicídio de sua esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício
O engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, acusado pelo feminicídio de sua esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O segundo dia do julgamento do engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 42 anos, acusado de matar a esposa, a professora de geografia Danielly Wandermurem Benício, de 36 anos, terminou por volta das 21h desta quarta-feira (4), com a conclusão dos depoimentos das testemunhas.


O júri popular, realizado no Fórum Criminal de Vitória, entra na reta final nesta quinta-feira (5), quando será retomado com o interrogatório do réu. Patrick responde por homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio, em contexto de violência doméstica familiar. 


Após o interrogatório, estão previstos os debates entre o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), responsável pela acusação, e a defesa do engenheiro.

Relembre o caso

Danielly, que trabalhava como professora de Geografia em uma escola particular de Vitória, foi encontrada morta em 30 de dezembro de 2017, no apartamento onde morava com o marido, no bairro Jardim Camburi. De acordo com os laudos periciais, a causa da morte foi uma “hemorragia intracraniana, devido a traumatismo cranioencefálico, causado por ação contundente”.


Segundo a polícia, o corpo estava caído de bruços, ao pé da cama, em uma poça de sangue. No quarto, a janela estava aberta, o ar-condicionado ligado, um dos pés do criado-mudo estava quebrado e dois porta-retratos estavam virados para baixo.


Imagens das câmeras de segurança do prédio mostraram que o engenheiro foi a última pessoa a entrar no apartamento antes de Danielly ser encontrada morta. Ele permaneceu no imóvel por cerca de dois minutos e saiu novamente. O corpo foi encontrado pelo próprio Patrick no fim do dia seguinte.


A denúncia do Ministério Público foi apresentada e recebida pela Justiça em março de 2018. Segundo a acusação, o casal teve um desentendimento motivado por ciúmes no dia dos fatos. O MPES sustenta que Patrick mantinha um comportamento de posse e controle sobre a esposa, chegando a monitorar as redes sociais por meio de um aplicativo de mensagens clonado.

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