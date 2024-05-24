5 dicas para começar a introdução alimentar do bebê

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os bebês em aleitamento materno exclusivo não devem ingerir água ou líquidos até os 6 meses. Depois desse período, a água pode ser oferecida em copos 360: são copos livres de bicos, pois o bebê não sabe o que fazer com um bico de borracha. Ele é útil, pois simula um copo normal, mas sem chance de derramar a água, e pode ser bom para saídas e passeios, pela sua praticidade.