5 chás termogênicos práticos para os dias frios

Lave e fatie a pimenta, removendo as sementes se preferir um sabor menos picante. Em uma panela, coloque a água, a pimenta vermelha, o ramo de alecrim, a pimenta-do-reino e a canela. Leve ao fogo médio. Após levantar fervura, reduza o fogo e deixe os ingredientes fervendo por cerca de 10 minutos. Em seguida, adicione a cúrcuma em pó e mexa bem para dissolver. Desligue o fogo e deixe a mistura descansar por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.