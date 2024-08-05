3 doenças cardiovasculares mais perigosas

Para todas as doenças, Caio Focássio alerta que existe prevenção que pode ser feita com o check-up anual. “As doenças vasculares mais graves geralmente são silenciosas. O ideal é agir antes que elas ocorram. Isso é possível apenas com um exame clínico feito em consultório e com a ajuda de um ultrassom que pode medir o grau de insuficiência venosa, verificar o grau de calcificação das artérias e, ainda, permite uma análise dos vasos sanguíneos por imagem. Assim, fica mais fácil indicar qualquer problema que o paciente possa vir a desenvolver e já iniciar o tratamento antes que surjam maiores complicações”, finaliza o médico.