10 motivos para começar a praticar corrida

Correr é uma atividade física simples e acessível que traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Para praticá-la, tudo o que você precisa é de um bom par de tênis e roupas confortáveis. Comparado a outras modalidades de exercício que podem exigir equipamentos ou assinaturas de academias, correr é uma opção econômica que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora.