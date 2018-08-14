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Moda

Virgil Abloh cria uniforme de Serena Williams para o US Open

O estilista também desenvolveu uma coleção inspirada na atleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 18:09

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 18:09

O estilista criou dois vestidos para Serena Williams Crédito: Reprodução/ Instagram
Virgil Abloh, estilista da Louis Vuitton Hommes e da Off-White, conhecido por suas criações com forte inspiração na moda de rua, começou a se aventurar no mundo dos esportes. Em parceria com a Nike, ele criou o uniforme de Serena Williams para o US Open, um dos mais importantes campeonatos de tênis, que faz parte de uma coleção inspirada na atleta, batizada de The Queen (a rainha).
A atleta entrará em quadra usando um vestido justo de uma manga só com saia de tule. Foram criadas duas versões, uma em preto e outra branca. E, claro, as peças foram pensadas para aumentar o rendimento de Serena e o tecido do tronco dá sustentação e, ao mesmo tempo, a mantém fresca. Nos pés, ela usará uma versão de glitter do NikeCourt Flare 2.
"Com Serena, temos como musa uma das mais poderosas e inspiradoras atletas de nossa geração", explica o estilista em comunicado. "Tentei captar o espírito dela e trazer algo desejável e novo para o tênis."
Além do uniforme completo (vestidos e calçado), a coleção ainda conta com uma jaqueta bomber, uma mala e dois tênis: Nike Air Max 97 e The 10 - todos com marcas registradas das criações de Abloh como os lacres de plástico. As peças serão vendidas com preços entre 130 e 900 dólares.

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