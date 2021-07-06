Velhice é doença? Classificação na lista da OMS provoca polêmica

A psicóloga também explica que, especialistas também temem que a decisão sirva para encobrir os reais problemas para a terceira idade. Crédito: Anna Bizon/ Freepik

Organização Mundial de Saúde (OMS) pretende incluir a velhice na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, conhecida como CID. A mudança deve ser publicada em janeiro de 2022, na CID de número 11. A partir da nova classificação, especialistas debatem se a medida pode levar a um erro no diagnóstico de mortes de idosos, gerar mais preconceito e interferir no tratamento e pesquisa de enfermidades e na coleta de dados epidemiológicos.

Sobre o assunto, a psicóloga e comentarista da Rádio CBN , Adriana Müller, afirma que envelhecer faz parte de uma das áreas de desenvolvimento do homem. "É um processo natural do desenvolvimento: nascemos, crescemos e envelhecemos, isso ao longo da vida. Entretanto, a nova classificação traz uma conotação mais negativa da chamada 'terceira idade'", explica.

"A expressão da 'velhice' substitui 'senilidade', que era usado anteriormente nas outras CID's, mas aponta uma conotação cada vez mais negativa de 'senilidade' na sociedade com o passar dos anos" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

A psicóloga também explica que especialistas temem que a decisão sirva para encobrir os reais problemas dos idosos. "A idade traz doenças que já estão catalogadas na CID, como a osteoporose, diabetes e doenças cardiovasculares. Não é a velhice que é a doença, mas o desgaste do corpo que irá trazer outras enfermidades", explica.

"VELHO OU NÃO"?

Além disso, quem é considerado "velho"? A Classificação Estatística Internacional de Doenças não apresenta em sua nova edição a especificação de idade ou até mesmo o que seria o conceito de idoso, o que gerou um embate entre as nações mundiais. "No nosso país, temos como dado oficial que os idosos são aqueles indivíduos com mais de 60 anos. Mas se você for aos países da Europa, como a Itália, uma pessoa é idosa a partir dos 75 anos. Então muitas questões deveriam ser analisadas", demonstra.