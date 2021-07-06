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Vai virar CID

Velhice é doença? Classificação na lista da OMS provoca polêmica

Decisão da Organização Mundial da Saúde de classificar velhice como doença contraria médicos. E para a comentarista da Rádio CBN, a psicóloga Adriana Muller, envelhecer faz parte das áreas de desenvolvimento do homem
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 jul 2021 às 16:28

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:28

Idosos
A psicóloga também explica que, especialistas também temem que a decisão sirva para encobrir os reais problemas para a terceira idade.  Crédito: Anna Bizon/ Freepik
Organização Mundial de Saúde (OMS) pretende incluir a velhice na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, conhecida como CID. A mudança deve ser publicada em janeiro de 2022, na CID de número 11. A partir da nova classificação, especialistas debatem se a medida pode levar a um erro no diagnóstico de mortes de idosos, gerar mais preconceito e interferir no tratamento e pesquisa de enfermidades e na coleta de dados epidemiológicos.
Sobre o assunto, a psicóloga e comentarista da Rádio CBN, Adriana Müller, afirma que envelhecer faz parte de uma das áreas de desenvolvimento do homem. "É um processo natural do desenvolvimento: nascemos, crescemos e envelhecemos, isso ao longo da vida. Entretanto, a nova classificação traz uma conotação mais negativa da chamada 'terceira idade'", explica. 
"A expressão da 'velhice' substitui 'senilidade', que era usado anteriormente nas outras CID's, mas aponta uma conotação cada vez mais negativa de 'senilidade' na sociedade com o passar dos anos"
Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória 
A psicóloga também explica que especialistas temem que a decisão sirva para encobrir os reais problemas dos idosos. "A idade traz doenças que já estão catalogadas na CID, como a osteoporose, diabetes e doenças cardiovasculares. Não é a velhice que é a doença, mas o desgaste do corpo que irá trazer outras enfermidades", explica. 

"VELHO OU NÃO"?

Além disso, quem é considerado "velho"?  A Classificação Estatística Internacional de Doenças não apresenta em sua nova edição a especificação de idade ou até mesmo o que seria o conceito de idoso, o que gerou um embate entre as nações mundiais. "No nosso país, temos como dado oficial que os idosos são aqueles indivíduos com mais de 60 anos. Mas se você for aos países da Europa, como a Itália, uma pessoa é idosa a partir dos 75 anos. Então muitas questões deveriam ser analisadas", demonstra. 
A psicóloga ainda destaca que, com a classificação da velhice como doença, é reforçado o chamado ageísmo – discriminação sofrida por uma pessoa devido a sua idade avançada. "Envelhecer é um processo natural da vida e em um ano marcado pelo preconceito contra o idoso, que foi muito acentuado devido à pandemia do novo coronavírus, a proposta resgata o preconceito e não considera esse envelhecer como uma conquista após todas as lutas ao longo da vida", conclui. 

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