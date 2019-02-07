Use o medo do futuro e a ansiedade a seu favor

PERGUNTA: CELIA

"Pego-me alguns dias extremamente ansiosa e com medo do futuro. Eu sou autônoma e geralmente não temo que as coisas deem errado. Sou extremamente otimista, mas nesses últimos meses estou tendo uma espécie de depressão. Penso que tudo pode dar errado, que minha empresa pode falir e que tudo pode acabar mal. Existe algum forma de tirar esta sensação de mim?"

Cara leitora, começo minha fala devolvendo-lhe uma pergunta: seria positivo para sua saúde existencial perder essa sensação? Sei que a princípio minha resposta parecerá confusa, mas acredito que não há vantagem concreta em perdê-la! Hoje, muitas pessoas, bombardeadas por toda forma de propaganda, acreditam que a realidade é um lugar de realizações fáceis e – em nome de facilitar a vida financeira de alguns vendedores de soluções mágicas – compram a ideia de que o único esforço que você precisa fazer para o sucesso profissional é acreditar nele.

Para a dor de outros muitos, infelizmente, isso não é verdade. O medo de futuro e a ansiedade subsequente podem ser para você, hoje, o que significaram a princípio e através dos tempos para nossa espécie: uma excelente vantagem psicológica para sobreviver frente às adversidades, e ter sucesso diante das fatalidades. Esta é a parte bela da nossa natureza autônoma, podemos fazer avaliações e tomar decisões frente a realidades prováveis no mundo, sem que sejamos determinados a vivê-las.

Se olharmos o mundo natural, veremos algumas espécies sucumbirem ao peso da seleção justamente por serem biologicamente determinadas em seus comportamentos – guiadas por instintos. Saber que as coisas podem dar errado é o que te separa desses seres extintos. Você é uma profissional autônoma. Pela falta de garantias sobre seu exercício profissional, este medo ocasional – se bem direcionado – pode te levar a um plano de carreira e a uma gestão econômica que te faça vencer qualquer adversidade que te apanhe, inclusive a citada falência de sua empresa. E, acredite, isso acontece.

Aproveite as noites insones e a mente hiperativa destes momentos para traçar metas e objetivos em relação aos piores cenários que estará imaginando naquele momento. Use o medo do futuro e a ansiedade a seu favor, a torne uma ferramenta produtiva de análise de cenários.