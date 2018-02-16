Um simples mergulho pode resultar em trauma sério na coluna

Passeio às ilhas de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Uma diversão para banhistas, principalmente nesta época de verão, se revela bem perigosa para a saúde. Saltar de cabeça na água, seja no mar, no rio, seja na piscina, pode acabar mal.

Acidentes com mergulho são a segunda causa de lesões na medula no país, segundo a Sociedade Brasileira de Coluna.

Alguns traumas na coluna, em função desse mergulho de cabeça, podem levar a pessoa a ficar paraplégica ou tetraplégica. Dependendo do grau da lesão na coluna, pode ocorrer uma interrupção parcial ou totalmente das conexões nervosas do cérebro para os membros, explica o ortopedista Bernardo Terra.

Por isso, a recomendação básica é: nunca entre na água pulando. O certo é sempre entrar com um pé primeiro, devagar, depois com o outro, até que consiga saber a profundidade do local e se há algo no fundo que possa machucar. Tem que ser uma entrada controlada, afirma o tenente do Corpo de Bombeiros, Carlos Mendes.

DE PÉ

Mesmo o salto em pé é arriscado, segundo ele. É perigoso porque a pessoa pode torcer o pé ou mesmo quebrar a perna.

Na praia, há o risco de haver uma pedra submersa muito próxima à superfície. Nos rios e lagos, pode haver troncos de árvores, por exemplo. E as cachoeiras também são locais de risco por serem áreas rochosas, aponta o tenente.

Também é difícil medir só com os olhos a profundidade de uma piscina. Para um mergulho seguro, é preciso que ela tenha pelo menos o dobro da altura da pessoa. O ideal é que as piscinas tivessem uma marcação da profundidade no piso ou numa placa. Como são poucas que dão essa informação, deve-se mesmo evitar brincadeiras de saltos, orienta.