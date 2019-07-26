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Receita

Tiradito de lagosta: aprenda a fazer este prato sofisticado em casa

Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon são os responsáveis por essa delícia

Publicado em 

26 jul 2019 às 19:04

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 19:04

Tiradito de lagosta, por Barbara Verzola e Pablo Pavon Crédito: Fernando Madeira
Lagosta
Ingredientes:
900g de lagosta
Modo de preparo:
Em uma panela ferver água com sal.
Preparar um banho-maria de água e gelo.
Quando a água estiver fervendo, desligar o fogo, colocar a lagosta e deixar por quatro minutos. Retirar e colocar no banho de água e gelo.
Escorrer e reservar.
Leite de tigre
Ingredientes:
2 pimentões amarelos
2 mangas maduras
100g de leite de coco
1/2 cebola
1/2 pedaços de gengibre
2 dentes alhos
1 talo de aipo sem folha
1 um talo coentro
1 pimenta dedo-de-moça
Sal
Pimenta
2 colheres de óleo neutro
200g de suco de limão
Modo de preparo:
Queimar os pimentões na chama do fogão, esperar esfriar e tirar a pele.
Bater os demais ingredientes com os pimentões no liquidificador, peneirar e reservar.
Cortar a cebola roxa em fatias finas
Colocar em água gelo e sal por meia hora. Lavar bem e reservar.
> Aprenda a fazer um delicioso Rigatoni alla papalina
Manga
Ingredientes:
1 manga madura
Modo de preparo:
Descascar a manga e cortar pedaços grandes.
Com a ajuda de um cortador, fazer rodelas de 3 cm aproximadamente. Reservar.
Cebola roxa
Ingredientes:
2 cebolas roxas
gelo
2 colheres de sal
água
> Com cara de "prato de avó": aprenda a fazer uma Borreta alicantina
Outros:
Ingredientes: 
Flores
Folhas de coentro
Pasta de curry vermelho
Finalização e apresentação:
Em um prato, colocar o leite de tigre frio.
Intercalar pedaços de lagosta e manga e finalizar com toques de flores e folhas.

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