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Sasha Meneghel estrelará campanha de joias da marca H.Stern

Atualmente residindo em Nova York, a estudante de moda veio ao Brasil especialmente para o trabalho

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:58
A estudante de moda estrelará a MyCollection Crédito: Reprodução/Instagram
Sasha Meneghel estrelará a nova campanha da marca de jóias H.Stern. A coleção será lançada em maio no Brasil e logo depois circulará pelo México e por Israel. Na noite da última segunda feira, dia 26, a marca revelou, através das redes sociais, a primeira foto do trabalho.
A filha de Xuxa mora em Nova York e estuda moda na Parsons School of Design, mas veio a São Paulo especialmente para fotografar a campanha. Ela também divulgou a foto da prévia em seu instagram, onde já acumula mais de 4 milhões de seguidores. "Tenho um carinho e uma admiração enorme por esta marca, e nem acredito que estou fazendo a campanha, escreveu ela.
A H.Stern é uma marca brasileira, fundada há mais de 40 anos e presente em diversas capitais pelo mundo, como, Nova York, Paris, Londres, Moscou, São Paulo e Rio de Janeiro.

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