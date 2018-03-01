Sasha Meneghel estrelará campanha de joias da marca H.Stern

A estudante de moda estrelará a MyCollection Crédito: Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel estrelará a nova campanha da marca de jóias H.Stern. A coleção será lançada em maio no Brasil e logo depois circulará pelo México e por Israel. Na noite da última segunda feira, dia 26, a marca revelou, através das redes sociais, a primeira foto do trabalho.

A filha de Xuxa mora em Nova York e estuda moda na Parsons School of Design, mas veio a São Paulo especialmente para fotografar a campanha. Ela também divulgou a foto da prévia em seu instagram, onde já acumula mais de 4 milhões de seguidores. "Tenho um carinho e uma admiração enorme por esta marca, e nem acredito que estou fazendo a campanha, escreveu ela.