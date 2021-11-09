Qual o melhor azeite para usar? Saiba como fazer uma boa escolha

OBSERVE O LOCAL DE PRODUÇÃO

A primeira dica é: procure uma garrafa que seja escura e que esteja no escuro. É isso mesmo, você não leu errado. A luz influencia na qualidade do líquido. "Dê preferência à garrafa do fundo da prateleira. Azeite é sensível à luz. A luminosidade pode afetar a qualidade do azeite", comenta Roberta Larica. A dica se estende ao uso do azeite em casa. O recomendado é colocar em local fresco, arejado e longe da luz do sol. E sempre que possível, comprar um azeite que não esteja em uma embalagem transparente.

Como a nutricionista explicou, o azeite pode ser considerado extravirgem quando tiver um nível de acidez igual ou inferior a 0,8%. Roberta Larica reforça que os melhores azeites, aqueles que promovem mais saúde, estão abaixo de 0,5% de acidez.

Ao comprar um azeite, olhe a data de produção. Quanto mais jovem for aquele azeite, maior a concentração dos polifenóis — micronutrientes que fazem bem para o organismo. Quanto mais velho, maior o tempo para oxidação.