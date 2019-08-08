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Comer sem culpa

Por menos de R$ 20: faça deliciosos bolinhos de fubá com coco e geleia

A chef Cleide Morais é quem compartilha essa receita fácil e deliciosa

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 17:49

Publicado em 

08 ago 2019 às 17:49
Por menos de R$ 20: aprenda a fazer bolinhos de fubá com coco e geleia Crédito: Carlos Alberto Silva
> Tiradito de lagosta: aprenda a fazer este prato sofisticado em casa
Ingredientes:
2 xícaras de chá de fubá
2 xícaras de chá de leite
1/2 xícara de chá de óleo
4 ovos para claras em neve
1 colher de chá de grãos de erva doce (opcional)
1 colher de sopa de fermento em pó
geleia de sua preferência (para o recheio)
> Aprenda a fazer uma deliciosa paleta de cordeiro com especiarias
Ingredientes (cobertura):
1/2 xícara de chá de leite
1/2 xícara de chá de coco, ralado grosso e tostado
3 colheres de chá de maisena
1 colher de chá de açúcar
Modo de preparo:
Misturar o fubá e o leite, e levar ao fogo até engrossar
Retirar do fogo, juntar as gemas, a erva doce, o fermento e as claras em neve
Colocar em assadeira de 23 X 35 centímetros, untada e polvilhada de fubá
Assar em fogo médio por 20 minutos, desenformar e, com cortador em círculo, fazer bolinhos e rechear com a geleia
Para a cobertura, leve ao fogo o leite de coco, o leite de maisena e o açúcar. Deixar engrossar
Colocar em cima dos bolinhos e salpicar com coco ralado e tostado.
 

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