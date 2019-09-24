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Novidade da moda

Messi lança marca própria com peças de R$ 252 a R$ 1,1 mil

As peças foram desenhadas pela estilista Virginia Hilfiger e a gerente da marca é a irmã do jogador, María Sol Messi

Publicado em 

24 set 2019 às 05:35

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 05:35

Crédito: Reprodução/Instagram @leomessi
Lionel Messi, 32, que foi eleito nesta segunda-feira (23) o melhor jogador do mundo pela sexta vez, acaba de fazer a sua estreia em um outro segmento: na moda. O craque do Barcelona lançou a sua própria marca de roupas, na última quinta-feira (19), na loja de luxo Santa Eulalia, em Barcelona.
Segundo o jornal El País, as peças foram desenhadas pela estilista Virginia Hilfiger. A gerente da marca é a irmã do jogador, María Sol Messi.
De acordo com o veículo de comunicação espanhol, a coleção tem como paleta de cores os tons da Argentina e do Barcelona, e é inspirada na vida do jogador. A linha é composta de camisetas, polos, moletons, além de camisas e peças mais formais -estas últimas feitas em colaboração com o alfaiate Richard James.
Os preços variam de 55 euros (cerca de R$ 252), uma camiseta básica, a 240 euros (R$ 1.100), uma calça de alfaiataria. No site da Santa Eulalia, algumas peças já estão esgotadas.
Mulher de Messi, Antonela Roccuzzo chegou a abrir uma loja de roupas em sociedade com Sofia Balbi, esposa do jogador Luis Suárez, em 2017, em Barcelona. Mas o comércio fechou em março deste ano.

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