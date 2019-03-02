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Doença Silenciosa

Meningite que causou morte de neto de Lula é a mais comum no País

Incidência de óbitos e sequelas em caso de sobrevivência é alta

Publicado em 01 de Março de 2019 às 22:45

Publicado em 

01 mar 2019 às 22:45
A notícia do falecimento nesta sexta-feira (1) do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos, voltou a atenção para uma doença silenciosa e agressiva, que pode ser evitada através da vacinação.
Causada por vírus, bactérias ou outros agentes infecciosos, a meningite é uma doença grave que pode deixar sequelas, como danos neurológicos, e até levar à morte. A forma bacteriana é a prevalente no Brasil e a que costuma resultar em mais complicações para os pacientes.
"Entre as bactérias, o meningococo é a causa número um de meningite bacteriana no País. É a que tem com maior frequência. A letalidade da doença é de 20% e ela é muito agressiva. Em poucas horas, a pessoa vai do estado normal para a morte. É uma doença imprevisível", explica Marco Aurélio Sáfadi, professor de infectologia da faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Causada por vírus, bactérias ou outros agentes infecciosos, a meningite é uma doença grave que pode deixar sequelas, como danos neurológicos, e até levar à morte. A forma bacteriana é a prevalente no Brasil e a que costuma resultar em mais complicações para os pacientes.

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