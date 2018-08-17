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Para Eles

Estampas com fundos discretos prometem bombar na próxima estação

Dudu Altoé ensina as melhores maneiras de combinar essa tendência nas suas produções

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:22
A estampa é o novo hit das camisetas masculinas Crédito: Divulgação (Pinterest)
Mais esportivo, menos espalhafatoso. Esse é o direcionamento da nova cartilha do nosso tropicalismo colorido para a moda de verão, que está virando a esquina. Produções mais inteligentes sabem até onde ir com as cores e a estamparia, resultado de um exercício que todos nós, homens, devemos adotar daqui para a frente.
Tudo é permitido, desde que com muita sabedoria e um quê de descompromisso, tipo escolhi a primeira roupa que vi. Este é o pulo do gato na hora de se vestir para a próxima temporada. Claro, com uma boa dosagem de elegância, e é aí justamente onde reside o menos é mais. Estampas com fundos discretos acabam tornando o contexto mais sofisticado, fora do lugar comum. O equilíbrio mandatório está em abrir mão do exagero, elegendo uma única estampa para o look, seja ele total ou coordenado com outros ítens lisos.

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