Estampas com fundos discretos prometem bombar na próxima estação

Mais esportivo, menos espalhafatoso. Esse é o direcionamento da nova cartilha do nosso tropicalismo colorido para a moda de verão, que está virando a esquina. Produções mais inteligentes sabem até onde ir com as cores e a estamparia, resultado de um exercício que todos nós, homens, devemos adotar daqui para a frente.

Tudo é permitido, desde que com muita sabedoria e um quê de descompromisso, tipo escolhi a primeira roupa que vi. Este é o pulo do gato na hora de se vestir para a próxima temporada. Claro, com uma boa dosagem de elegância, e é aí justamente onde reside o menos é mais. Estampas com fundos discretos acabam tornando o contexto mais sofisticado, fora do lugar comum. O equilíbrio mandatório está em abrir mão do exagero, elegendo uma única estampa para o look, seja ele total ou coordenado com outros ítens lisos.