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Comer sem culpa

Espaguete ao molho de tomates com rúcula sobre filé à milanesa

O prato sai a R$10,50 a porção, com rendimento de até 6, e é super fácil de fazer

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 15:30

Publicado em 

03 jan 2019 às 15:30
Ingredientes:
6 medalhões de filé mignon com 120g cada
500g de espaguete italiano
9 xícaras de molho de tomates frescos
Brotos ou tirinhas de rúcula
Queijo parmesão grana padano ralado grosso
Trigo
Ovos batidos ligeiramente
Farinha de rosca ou panko
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Azeite extravirgem de oliva
óleo para fritura
Modo de preparo:
Bater os medalhões até afinar bem e dar a forma arredondada. Temperar com sal e pimenta-do-reino. Passar no trigo e retirar o excesso. Passar no ovo e retirar o excesso. Passar na farinha de rosca e retirar o excesso. Colocar no congelador por 10 minutos e depois fritar em imersão no óleo. Tirar o excesso de óleo com papel absorvente. À parte, aquecer o molho de tomates. Numa frigideira, adicione a massa pré-cozida “al dente“ ao molho e misturar bem. Distribuir os filés empanados nos pratos e sobre eles colocar a massa com o molho de tomates. Cobrir com brotos ou tirinhas de rúcula e polvilhar com o queijo parmesão grana padano. Colocar um fio de azeite de oliva extravirgem e servir.
 

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