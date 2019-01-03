Espaguete ao molho de tomates com rúcula sobre filé à milanesa

Bater os medalhões até afinar bem e dar a forma arredondada. Temperar com sal e pimenta-do-reino. Passar no trigo e retirar o excesso. Passar no ovo e retirar o excesso. Passar na farinha de rosca e retirar o excesso. Colocar no congelador por 10 minutos e depois fritar em imersão no óleo. Tirar o excesso de óleo com papel absorvente. À parte, aquecer o molho de tomates. Numa frigideira, adicione a massa pré-cozida “al dente“ ao molho e misturar bem. Distribuir os filés empanados nos pratos e sobre eles colocar a massa com o molho de tomates. Cobrir com brotos ou tirinhas de rúcula e polvilhar com o queijo parmesão grana padano. Colocar um fio de azeite de oliva extravirgem e servir.