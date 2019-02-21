Diário de chloé: Um advoGATO especial

É o bicho Crédito: Divulgação

Meu querido diário... Esta semana li uma notícia que me encheu de esperança. Um gatinho, filhotinho, apareceu lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amapá, fugindo das fortes chuvas, com fome e com frio. Logo, o pessoal de lá prestou os primeiros cuidados, cedendo um espaço nos fundos da OAB-AP para ele ficar. Mas o danadinho queria, mesmo, era ficar na recepção entre os humanos. O que fazer? O local é bem movimentado, e vira e mexe um advogado ou outro tropeçava naquele minúsculo ser. E, claro, ele começou a chamar a atenção de todo mundo, que aproveitava para fazer um carinho gostoso no bichano.

Diante da situação, o presidente do órgão, Auriney Brito, resolveu marcar uma reunião com a diretoria para decidir o futuro do “invasor”. E o desfecho não poderia ser melhor: todos foram unânimes em adotar o gatinho, transformando-o no mais novo funcionário da entidade, com direito a crachá, e tudo. O advoGATO recebeu o nome de Leon. Aliás, a foto do Leon com o crachá postada nas redes sociais da OAB-AP rendeu milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos.

Atitudes assim, realmente, merecem todo o nosso reconhecimento. Já pensou se todo mundo, do setor privado ou público, adotasse um mascote como funcionário? Certamente o número de animais abandonados seria bem menor. Isso sem falar que, segundo especialistas, ter um animal de estimação no local de trabalho aumenta a produtividade e o compromisso dos funcionários, diminuindo, inclusive, o estresse do dia a dia, que contribui com a ociosidade, o moral baixo e o cansaço. Já pensou que gostoso, dar um tempinho no trabalho para receber e dar amor a um animal de estimação? Quer coisa mais gostosa do que isso? Aqui em casa, minha mamis Rachel sempre diz que quando pega eu ou a Frida no colo sente algo tão bom, mas tão bom que nem consegue definir. Segundo ela, acontece alguma coisa no seu coração... Uma paz sem tamanho.

É isso. Ah, caso você queira adotar um mascote como funcionário no seu local de trabalho, pode falar comigo, vou encontrar um bem especial para você. Lambeijos

É o bicho Crédito: Divulgação

Me adota, vai!

Oi gente! Eu sou o Vittorio. Fui resgatado em Barro Vermelho, em uma tarde quente, com as patinhas queimadas e um quadro de insolação. Estava desnorteado. Já fui ao veterinário, tratei as queimaduras e a insolação. Meus exames de sangue estão normais, já fui vermifugado, vacinado e tratei dos parasitas. Enfim, estou pronto para adoção. Sou macho, de porte médio, tenho cerca de 8 meses. Sou um amor. Só estou com medo de andar na rua, mas tenho certeza que isso vai acabar, assim que conseguir uma família pra me proteger. Me adota, vai!? É só entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99989-9142.

É o bicho Crédito: Divulgação

Jogo americano para pets

Que tal deixar o cantinho do seu pet mais charmoso? A De Família (@amodefamilia) está com uns jogos americanos para pets bem legais. Esse, cheio de gatinhos, é de courino (R$ 25, o pequeno, e R$ 30, o grande). Tem também um de máquinas fotográficas de neoprene (R$ 30, o pequeno, e R$ 35, o grande). Adorei!

É o bicho Crédito: Reprodução/ Instagram

#eobichoag

Olha a carinha de felicidade da Raíssa da Silva quando está com a gatinha dela! Desde que Filomena foi adotada, as duas não desgrudam. Raíssa adora contar historinhas para a Filomena. Elas também assistem desenhos juntas, e na hora de dormir também não se separam.

Delícia, né!