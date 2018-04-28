Conheça o flexitarianismo: um vegetarianismo mais flexível

Conheça o novo estilo alimentar para quem quer comer carne de uma forma mais saudável Crédito: Pinterest

Como consequência de uma tendência mundial de conscientização e sustentabilidade, tem crescido o número de pessoas que resolveram retirar a carne da alimentação diária. Para algumas pessoas, no entanto, eliminar completamente a proteína animal de certas refeições é muito difícil. O "flexiarianismo" pode ser a solução para essas pessoas.

O flexitarianismo, se traduz como a junção dos termos "Vegeterianismo" e "Flexível". Dessa forma, flexitariana é a pessoa que pratica o vegetarianismo na maior parte do tempo, mas faz sua dieta de forma adaptável, incluindo a carne em apenas algumas refeições.

Um artigo sobre esse novo estilo alimentar já foi publicado no "Journal of Obesity and Metabolic Disorders" - como forma de recomendar um consumo controlado de carnes. De de acordo com o Insituto Americano de Investigação do Câncer, quem segue uma dieta flexitariana pode reduzir em até 40% as chances de desenvolver câncer.

A médica Marcia Rocha, pós-graduada em nutrologia, aponta o regime alimentar como uma tendência mundial, que pode trazer benefícios para a saúde. "Os motivos que levam uma pessoas a praticar o flexitarianismo são: maior preocupação com a saúde, preservação do meio ambiente e o bem estar dos animais. Estudos científicos também mostram que pessoas que diminuíram a carne vermelha e as carnes processadas - salsicha, salaminho, hambúrguer - obtiveram menor incidência de câncer, e ainda perderam gordura corporal, por consumirem alimentos mais naturais e menos calóricos", afirmou ela.

A universitária Maria Carolina Magalhães, se encaixa nesse perfil. Ela diminuiu o seu consumo de carne há cinco meses, mas ainda come peixes e camarão em algumas refeições. "O que me motivou a mudar minha alimentação foi conhecer um pouco mais sobre os inúmeros malefícios da indústria de carne para o meio ambiente e saber melhor sobre o processo de produção dos animais", explicou a estudante.

Ela ainda comenta sobre os benefícios adquiridos após a redução da proteína animal em sua alimentação. "Depois que decidi reduzir o consumo de carne, passei a experimentar coisas novas que antes me negava a comer, e me preocupar mais com os nutrientes que existem em cada alimento. Além disso me sinto mais disposta no dia-a-dia" contou Maria.

Já é comprovado que a diminuição da carne na dieta traz muitos benefícios à saúde, porém é preciso consultar um especialista antes de se iniciar nessa jornada, de forma que a proteína diária necessária ao organismo não seja substituída por outros nutrientes que podem fazer mal a saúde. "Se houver deficiência de proteína na dieta, o paciente pode ter alterações cutâneas, queda de cabelos, fraqueza muscular, baixa imunidade e alterações no sistema nervoso. Por isso, quando diminui-se a quantidade de proteínas de origem animal deve-se aumentar a quantidade de proteína vegetal" explicou Marcia Rocha.

A nutricionista Estela Reginatto esclarece, ainda, que é possível manter uma dieta com objetivos nutricionais específicos, como por exemplo ganhar massa muscular ou perder gordura, ingerindo menos ou até nenhum tipo de carne. Para isso, ela indica fazer o uso de alguns suplementos ricos em proteínas de origem vegetal. "Seguir uma dieta regrada sem a ingestão diária de carne é totalmente possível, com alcance de resultados rápidos e satisfatórios" disse.

Para quem quer entrar nesse novo estilo de alimentação, algumas dicas são válidas. "Consumir carnes bem cozidas, evitar as cruas ou muito bem passadas. Dar preferência para criadores locais e de boa procedência. Consumir alimentos orgânicos e o mais natural possível e procurar um profissional especializado para montar uma dieta com as substituições em qualidade e quantidade adequada" indicou Márcia Rocha.