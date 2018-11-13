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Beleza

Conheça Mimi Choi, maquiadora especializada em ilusionismo

A profissional tira suas ideias de desenhos, da arte surrealista e de visões que tem durante episódios de paralisia do sono

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 14:00
As makes de mimi são incríveis e ilusionistas Crédito: Reprodução/ Instagram
Os 932 mil seguidores de Mimi Choi no Instagram (@mimles) já conhecem o estilo da maquiadora, que transforma o próprio rosto em obras de arte ilusionistas.
Nascida em Macau e baseada em Vancouver, Mimi tira suas ideias de desenhos - que variam entre animais, objetos, rostos deformados e etc. - da arte surrealista e de visões que tem durante episódios de paralisia do sono. "Além de não conseguir me mover, eu vejo coisas", conta ela, durante uma masterclass organizada pela Kryolan em São Paulo. "Assim que eu faço uma maquiagem de alguma visão, ela nunca mais se repete."
Os seus desenhos impressionam pela qualidade dos detalhes e pela perfeição - são incontáveis passos e muitas horas até conseguir o efeito desejado. No evento da marca de maquiagem alemã, por exemplo, ela fez em frente ao público uma maquiagem de leopardo. "Me baseio sempre na imagem real, e não do trabalho de outra pessoa", explica.
Mas se engana quem pensa que sua carreira sempre foi voltada para as artes. Há cinco anos ela era professora de crianças em uma escola em Vancouver, quando sua mãe perguntou se ela seria feliz pelo resto da vida com esta carreira. "Famílias asiáticas são muito tradicionais, nunca pensei em estudar artes", lembra Mimi. A partir daí, com o aval de sua mãe, ela começou a estudar maquiagem em um instituto local.
"Maquiagem é bem mais do que beleza", continua a artista, que ficou conhecida do grande público em 2014, quando uma criação sua - uma maquiagem que dava a impressão de vários olhos - viralizou na internet. "Eu não sigo tendências, gosto de criar coisas que ninguém nunca tenha visto."

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