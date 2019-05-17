Comprar ou alugar um vestido de festa? confira dicas da consultora

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"Estou me organizando para participar de vários eventos. Formaturas, casamentos e os 15 anos de uma sobrinha. Pensei em alugar os vestidos e soube que existem várias lojas no mercado. O que pensa? É melhor comprar ou alugar?"

Estamos vivendo em um mundo onde a economia compartilhada ganha mais força a cada dia. As gerações mais novas denominadas Y e Z já incorporaram esses hábitos. Airbnb e Uber são exemplos de sucesso de empresas de economia compartilhada que não param de crescer e diversificar. Elas estão por todas as áreas e, já chegaram com força no mercado de aluguel de roupas.

Ficou para trás o preconceito sobre aluguel de roupas de festa. Se há tempos uma loja de aluguel de roupa era sinônimo de lugar sem charme, cheirando a mofo e sem uma boa quantidade de opções, hoje em dia o conceito é outro. Encontramos espaços charmosos e, muitas vezes, sofisticados com uma imensa variedade de modelos e um atendimento personalizado.

O mercado está com ofertas de produtos para todos os estilos, gostos e bolsos.

A grande vantagem que observo, é a de não precisar fazer investimentos altos em peças que, provavelmente, você não usará muitas vezes. Outra vantagem é a facilidade de encontrar algo que você goste com uma rapidez maior, ou seja, com economia de tempo e satisfação garantida.

Acredito que é importante ter em seu guarda roupa alguns vestidos disponíveis para eventos especiais. Peças bem escolhidas e que nos dão a segurança de estar preparada para aceitar qualquer convite, mas, diante de um período de maior demanda de festas, posso garantir que vale a pena ao encontrar uma loja com bons produtos.