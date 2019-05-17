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Luciana Almeida

Comprar ou alugar um vestido de festa? confira dicas da consultora

Se há tempos uma loja de aluguel de roupa era sinônimo de lugar sem charme, hoje em dia o conceito é outro
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

17 mai 2019 às 18:13

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 18:13

. Crédito: Unsplash
"Estou me organizando para participar de vários eventos. Formaturas, casamentos e os 15 anos de uma sobrinha. Pensei em alugar os vestidos e soube que existem várias lojas no mercado. O que pensa? É melhor comprar ou alugar?"
Estamos vivendo em um mundo onde a economia compartilhada ganha mais força a cada dia. As gerações mais novas denominadas Y e Z já incorporaram esses hábitos. Airbnb e Uber são exemplos de sucesso de empresas de economia compartilhada que não param de crescer e diversificar. Elas estão por todas as áreas e, já chegaram com força no mercado de aluguel de roupas.
Ficou para trás o preconceito sobre aluguel de roupas de festa. Se há tempos uma loja de aluguel de roupa era sinônimo de lugar sem charme, cheirando a mofo e sem uma boa quantidade de opções, hoje em dia o conceito é outro. Encontramos espaços charmosos e, muitas vezes, sofisticados com uma imensa variedade de modelos e um atendimento personalizado.
O mercado está com ofertas de produtos para todos os estilos, gostos e bolsos.
A grande vantagem que observo, é a de não precisar fazer investimentos altos em peças que, provavelmente, você não usará muitas vezes. Outra vantagem é a facilidade de encontrar algo que você goste com uma rapidez maior, ou seja, com economia de tempo e satisfação garantida.
Acredito que é importante ter em seu guarda roupa alguns vestidos disponíveis para eventos especiais. Peças bem escolhidas e que nos dão a segurança de estar preparada para aceitar qualquer convite, mas, diante de um período de maior demanda de festas, posso garantir que vale a pena ao encontrar uma loja com bons produtos.
Até a próxima!

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