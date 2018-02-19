Como educar seu cachorro na hora do passeio

Aprenda a passear com seu cãozinho sem problemas Crédito: 6patas.com.br

Certo dia atendi uma pequena cadelinha de 11 anos de idade chamada Sharon, cujo comportamento era nitidamente desviado. Olhando para sua tutora imediatamente entendi o motivo de seu comportamento e pensei: Essa matilha não tem líder. Resolvi, então, citar alguns erros que os tutores cometem e que presencio na minha rotina. Até porque ouvi que, pela idade da cachorra, ela não poderia mais ter um novo comportamento. Pois bem, em menos de uma hora ela já se comportava como uma dama durante o atendimento e nos encheu de orgulho. Sempre há tempo para boas mudanças e boas maneiras.





Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Pra muita gente é bem mais que isso. Quem tem cão costuma tratar os bichos como filhos e tenta educá-los da melhor maneira possível. O problema é que, às vezes, alguns erros dos humanos passam despercebidos e acabam atrapalhando bastante o desenvolvimento dos animais. Vale lembrar que comportamento canino não é uma ciência exata e, no fim das contas, cada cachorro é único. Se essa lista não ajudar no seu caso, procure um profissional da área.





Para algumas famílias a hora do passeio é a mais prazerosa, mas algumas pessoas não conseguem sentir satisfação nesse momento por falha na hora de educar seu mascote, o que gera dominância, ansiedade, excesso de energia acumulada. Seja qual for o motivo espero que lhes sirvam as dicas que lhes darei no decorrer desses próximos domingos.





Deixar o cachorro puxar a guia

Cena clássica de filme: o cachorro na coleira sai arrastando o dono desesperado, que acaba trombando na mocinha, dando início a um romance. Se no filme a cena é divertida, na vida real não é bem assim  e a culpa de ser arrastado é do próprio tutor. Sem querer o tutor ensina que é puxando que o cão tem acesso à árvore, a outra pessoa ou a outro cachorro. O cachorro trabalha muito com associação: Se eu puxo e chego em tudo que eu quero, então eu vou continuar puxando.

Como evitar problemas: Você precisa ensinar o cachorro a andar com a coleira frouxa

Ensine seu cão que com a guia esticada ele não consegue o que almeja. Alguns exemplos: se o cachorro começar a puxar muito para chegar até uma árvore, você para até a guia ficar frouxa novamente. Aí você caminha em direção à árvore. Se o cachorro voltar a puxar, você para de novo e repete o processo até chegar à árvore com a guia frouxa  isso ajuda o cão a entender que ele não precisa te puxar para chegar onde quer. Andar em zigue zague também é uma boa ideia. Assim, o cão começa a prestar atenção no dono e no lado que ele está indo.