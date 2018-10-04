Chefs fazem sucesso no Beco das Garrafas, em Prado, com suas criações

Prato criado pelo Banana Terra Crédito: Divulgação/ Raíza Lima

Não são apenas as praias que levam fama ao distrito de Prado. Chefs renomados, produtos frescos e muita criatividade também fazem famosa a gastronomia local. Tanto que há 13 edições o Festival Gastronômico e Cultural da cidade atrai turistas de várias partes do país.

É no Beco das Garrafas que se concentram os principais restaurantes. Um deles é o Banana da Terra, comandado pela chef Márcia Marques. Aprendi a cozinhar comendo. Adoro texturas e sabores e sempre imprimi na minha comida a minha cidade. Vou à feiras e meus fornecedores são locais. No cardápio, destaque para o Salo (R$ 160), purê de mandioca com molho de camarão acompanhado de arroz de açafrão com camarão e o risoto de frutos do mar com abacaxi, budião grelhado e farofa de panko com bacon (R$ 120). Para acompanhar, não deixe de experimentar a caipiroska de tangerina (R$ 20).

Prato criado pelo Coisas da Maju Crédito: Divulgação/ Raíza Lima

O budião é o peixe mais comum na região. E, muitas das vezes, o protagonista dos pratos. Como no restaurante Jubiabá, comandado pelo chef Luiz do Carmo. Da sua cozinha sai o Budião Delícia Tropical (R$ 117), peixe grelhado no azeite acompanhado com uma musselina de mandioca e arroz branco. Também não deixe de experimentar o budião grelhado acompanhado de gergelim e arroz de champignon, ervilhas frescas e cenoura (R$ 117). A casa possui adega com 15 rótulos de vinhos.

E tem capixaba fazendo bonito também. É o caso de Thairo de Freitas, que junto com Madjara Miliana, comanda o Japa do Beco. A dupla criou o Acarajapa (R$ 32, 4 unidades), bolinho de salmão grelhado com temperos e especiarias que é sensação na casa. O restaurante oferece ainda variedades da culinária japonesa.

Já na Coisinhas da Maju são os crepes que fazem sucesso. Você pode escolher desde os sabores tradicionais (carne, queijo e frango) aos mais diferentes como Banana da Terra com Carne Seca, Queijo Coalho com Melaço, além de Caranguejo. O salgado custa a partir de R$ 8.

Sobremesas

Sorvete do Vanilla Gelateria Crédito: Divulgação/ Raíza Lima

O sorvete produzido com uma técnica tailandesa é a novidade no Beco das Garrafas. O sorvete é feito em uma chapa gelada com menos de 20 graus, sem gordura hidrogenada, conta a chef Fernanda Nogueira, à frente da Vanilla Gelateria.

A base do sorvete é feita de creme de leite, leite condensado e leite em pó. E o cliente pode escolher para o recheio diversos sabores. É possível fazer 596 tipos de combinações. Não deixe de experimentar o Morango com Oreo, Leite Ninho com Nutella e o Doce de Leite. Uma bola custa R$ 10.

Já para quem prefere bolos ou brigadeiros, o endereço é o Belo Café. O local, que começou vendendo brigadeiros, abriu o leque do negócio. Além dos 25 tipos de brigadeiros, hoje também vendemos diversos tipos de bolos, conta Camila Veiga. Os mais vendidos são os de Leite Ninho, Fubá com Canela e Tapioca, cada um saindo a R$ 4 o pedaço.