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Dor crônica

Capixaba faz a primeira pesquisa epidemiológica sobre lombalgia

A fisioterapeuta Adrieli Borsoe é a responsável pela pesquisa no Setor de Emergências no Estado, estudo ainda em andamento e na fase de coleta de dados

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 08:03
dor crônica
Dor crônica Crédito: Shutterstock
A fisioterapeuta Adrieli Borsoe é a nova colunista de A GAZETA. Ela também é a responsável pela primeira Pesquisa Epidemiológica de Lombalgia no Setor de Emergências no Estado, estudo ainda em andamento e na fase de coleta de dados. Trata-se de um estudo observacional sobre as admissões dos pacientes com dores nas costas num hospital estadual no ano de 2019, que objetiva descrever qual o tipo de classificação recebem os pacientes que buscam o setor de emergência hospitalar com dores nas costas, que tipo de profissional os recebem, quanto tempo permanecem no setor, como chegam ao hospital, além de dados sociodemográficos desta amostra, diz.
Ela conta que as lombalgias costumam ser inespecíficas, ou seja, não se sabe a causa que gera a dor na lombar da pessoa. E por ser considerada algo que não é urgente nem grave, muitas vezes o paciente não tem necessidade de buscar uma emergência hospitalar. Ainda não é possível responder porque as pessoas estão buscando as emergências hospitalares. Como hipótese, podemos dizer que os pacientes aparentemente não possuem um conhecimento adequado sobre o manejo das dores nas costas, levando em consideração que o ideal é administrar a queixa na atenção primária, sem a necessidade de exames de imagem na esmagadora maioria das vezes, buscando voltar às atividades de forma mais precoce possível, por exemplo. Esta situação enfatiza a necessidade de educar a população e os profissionais de saúde sobre a dor e com isso será possível reduzir a taxa de ocupação dos setores de emergência dos hospitais.

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