Burberry polemiza com "forca" no pescoço de modelo em desfile

Crédito: Reprodução/Instagram @mxderncomms

A grife britânica Burberry causou polêmica em seu desfile de Outono/Inverno 2019 no último domingo, 17. Apresentado em Londres, na Inglaterra, o evento exibiu uma peça controversa: um moletom bege com corda em volta do pescoço.

A espécie de 'forca' foi associada a uma apologia ao suicídio e levantou diversas críticas, inclusive de uma das modelos que estava na passarela desfilando pela marca. Em seu perfil no Instagram, Liz Kennedy compartilhou a imagem do casaco e escreveu: "Suicídio não é moda. Não é glamouroso nem ousado, e já que o desfile é dedicado aos jovens para expressarem sua voz, aqui vou eu".

Em um longo texto, ela critica a Burberry e Riccardo Tisci, diretor criativo da grife, por terem pensado em uma peça como essa em tempos com taxas de suicídio tão elevadas. "Como alguém conseguiu olhar para isso e pensar que seria normal, especialmente em uma linha dedicada a jovens meninas?", expressou.

A modelo também levanta outro ponto importante: a amarração da corda. "Existem centenas de maneiras de amarrar uma corda e eles escolhem amarrar com um nó corredio, ignorando completamente o fato de que estava pendurado em volta de um pescoço".