Novidade

Brasileira Camila Coelho assina linha de batons para a Lancôme

Ela é a primeira digital influencer do mundo a assinar uma linha de produtos de maquiagem para a marca

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 19:50
A brasileira assinou uma linha de maquiagem com a marca
Com 7.3 milhões de seguidores no Instagram e YouTuber de sucesso, a brasileira Camila Coelho é a primeira influencer do mundo a assinar uma linha de produtos de maquiagem para a Lancôme. Intitulada LAbsolu Rouge (O Vermelho Absoluto), conta com dez variedade de batons, informa o WWD.
A ideia do projeto surgiu quase aleatoriamente durante uma viagem, quando uma pessoa da equipe da Lancôme perguntou a Camila que tipo de produto ela lançaria com uma marca. "Eu disse que faria batons porque são meus produtos favoritos", conta ao WWD.
Ela ficou especialmente empolgada com o desenvolvimento da sua linha. "Ver os laboratórios e tudo que acontece ali, não que eu não imaginasse a grandeza e todos os detalhes, mas fiquei mais apaixonada pelo processo quando eu pude vivê-lo", declara.
Os nomes dos produtos refletem as experiências globais de Camila, que se mudou para os EUA aos 14 anos, trabalhou num corner de maquiagem da Dior numa loja da Macys e mantém dois canais diferentes no YouTube, um em português e outro em inglês, e hoje viaja o mundo a trabalho.
Entre os produtos há o batom Copacabana, o Ipanema e o Carioca."Também usei Parisian Nude porque amo Paris e acho nude muito chique e muito Paris, mas a maior parte deles foi inspirada no Brasil", afirma.

