Aprenda a receita do 'Risoto de camarões alla puttanesca'

Prato do restaurante Oriundi, Risoto de Camarão Crédito: Bernardo Coutinho





Ingredientes:

320g de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

4 colheres de sopa de manteiga gelada

1/2 xícara de vinho branco seco

1,5 litro de caldo de peixe ou legumes

600g de camarões VG sem casca e limpos

4 colheres de sopa de grana padano

2 xícaras de molho de tomates

2 colheres de sopa de alcaparras lavadas

2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas

Salsa e manjericão picados

1 filé de anchova picadinha (opcional)

Modo de preparo:

Refogar a cebola na mistura de metade azeite e metade manteiga. Juntar o arroz e refogar um pouco.

Acrescentar o vinho e deixar evaporar.

Juntar o caldo de peixe em ponto de fervura, aos poucos, até o arroz ficar al dente.

À parte, dourar os camarões  temperados com sal, pimenta-do-reino branca e suco de limão  no restante do azeite.

Juntar o molho de tomates, as anchovas, alcaparras e azeitonas pretas.

Juntar ao arroz pronto e misturar bem. Desligar o fogo e acrescentar o restante da manteiga gelada, o grana padano, o manjericão e a salsa.