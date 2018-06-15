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Comer sem culpa

Aprenda a receita do 'Risoto de camarões alla puttanesca'

O chef Juarez Campos te ensina a fazer este prato delicioso e surpreendente, perfeito para complementar o seu almoço de domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 16:43

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 16:43

Prato do restaurante Oriundi, Risoto de Camarão Crédito: Bernardo Coutinho
 
Ingredientes:
320g de arroz arbóreo
2 colheres de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de azeite extravirgem
4 colheres de sopa de manteiga gelada
1/2 xícara de vinho branco seco
1,5 litro de caldo de peixe ou legumes
600g de camarões VG sem casca e limpos
4 colheres de sopa de grana padano
2 xícaras de molho de tomates
2 colheres de sopa de alcaparras lavadas
2 colheres de sopa de azeitonas pretas laminadas
Salsa e manjericão picados
1 filé de anchova picadinha (opcional)
Modo de preparo:
Refogar a cebola na mistura de metade azeite e metade manteiga. Juntar o arroz e refogar um pouco.
Acrescentar o vinho e deixar evaporar.
Juntar o caldo de peixe em ponto de fervura, aos poucos, até o arroz ficar al dente.
À parte, dourar os camarões  temperados com sal, pimenta-do-reino branca e suco de limão  no restante do azeite.
Juntar o molho de tomates, as anchovas, alcaparras e azeitonas pretas.
Juntar ao arroz pronto e misturar bem. Desligar o fogo e acrescentar o restante da manteiga gelada, o grana padano, o manjericão e a salsa.
Misturar bem e servir imediatamente.

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