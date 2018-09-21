Comer sem culpa

Aprenda a fazer: cebolas roxas com amêndoas e coalhada

O chef Gustavo Corrêa ensina a receita deste prato delicioso
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 19:37

. Crédito: Divulgação
 
Ingredientes:
4 cebolas roxas médias
1 dente de alho picado
1 e 1/2 colher de sopa de azeite
12 tomates-cereja
1/2 bandeja de brotos de alfafa
Sal e pimenta-do-reino
Ingredientes (molho):
65g de amêndoas torradas e picadas
60g de coalhada seca
3 colheres de sopa de mostarda Dijon
1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo:
Preaqueça o forno a 220ºC. Descasque as cebolas e corte as pontas. Corte-as em rodelas com cerca de 2 cm de espessura
Corte os tomates ao meio. Disponha tudo em uma assadeira. Regue com azeite, salpique com o alho, o sal e a pimenta-do-reino
Asse por cerca de 40 minutos. Enquanto a cebola assa, coloque os ingredientes do molho em uma tigela. Tempere, misture e reserve.
Para servir, coloque os brotos de alfafa em uma travessa grande. Adicione a cebola morna, a coalhada e metade do molho. Misturando delicadamente sem deixar as cebolas se separarem.
Reque com o restante do molho e sirva.

