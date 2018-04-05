Aprenda a fazer a pipoca de manteiga trufada com flor de sal

Pensando nos amantes do cinema e maratonistas de séries, a Chef Cleuza Costa, do Della Bistrô preparou uma receita diferente de um acompanhamento tradicional, a pipoca. Aprenda a fazer uma pipoca de manteiga trufada com flor de sal.

Aqueça a panela com o oleo de milho levemente, coloque o milho sempre mexendo, na hora que começar a estourar acrescente a manteiga, tempere com os cristais de flor de sal! a pipoca é extremamente saborosa e perfumada.