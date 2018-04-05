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Gastronomia

Aprenda a fazer a pipoca de manteiga trufada com flor de sal

A chef Cleuza Costa preparou esta receita que é fácil, rápida e deliciosa

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 17:55
Aprenda a fazer esta pipoca com manteiga trufada Crédito: zena.blic.rs
Pensando nos amantes do cinema e maratonistas de séries, a Chef Cleuza Costa, do Della Bistrô preparou uma receita diferente de um acompanhamento tradicional, a pipoca. Aprenda a fazer uma pipoca de manteiga trufada com flor de sal.  
Ingredientes:
100g de milho de pipoca
50g de manteiga trufada
1 colher de óleo de milho
flor de sal
Modo de preparo:
Aqueça a panela com o oleo de milho levemente, coloque o milho sempre mexendo, na hora que começar a estourar acrescente a manteiga, tempere com os cristais de flor de sal! a pipoca é extremamente saborosa e perfumada.

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