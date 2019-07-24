Gastronomia divertida

Aprenda 3 receitas para fazer com as crianças nestas férias

Do pão recheado a palha italiana, tem opções para todos os gostos

Publicado em 24 de julho de 2019 às 22:25 - Atualizado há 6 anos

Muito além de só brincar e descansar, as férias são a oportunidade para que pais e filhos façam atividades juntos que, muitas vezes, são adiadas por falta de tempo. Tirar as crianças da frente da tela dos seus eletrônicos pode ser difícil, mas não existe um pequeno sequer que resista à um convite para aprender algo na cozinha!

Passar tempo com o papai e mamãe e ainda colocar a mão na massa para fazer uma receita gostosa? Com certeza todos vão adorar! Por isso, fomos atrás de três chefs que revelam receitas para serem feitas juntos.

Crepe, por Bia Delmaestro

A chef Bia Delmaestro separou uma receita afetiva que aprendeu com a avó para colocar pais e filhos com a mão na massa! "Quando se diz férias, minha trupe pensa em crepes. Minha avó, que é francesa, passou a receita e a tradição e todo dia 2 de fevereiro fazemos, saltando as crepes com moedas na mão para dar sorte", relata. A receita é simples que garante deliciosos momentos em família!

Ingredientes:

250g de farinha de trigo peneirada

4 ovos

500 ml de leite

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de açúcar

50g manteiga derretida

Modo preparo:

Colocar a farinha em um bowl com sal e o açúcar.

Fazer um buraco no meio e colocar os ovos batidos.

Incorporá-los a farinha aos poucos.

Quando a mistura ficar espessa, colocar o leite frio aos poucos, mexendo com um fouet ou com um garfo.

Acrescentar a manteiga derretida.

Numa frigideira antiaderente, colocar a massa e girar para que ela se espalhe por todo o fundo.

Colocar no fogo e virar a panqueca assim que começar a dourar.

Aí vem a parte mais divertida! Jogar os crepes para cima, virando-os.

Depois é só servir e cada um escolhe o recheio. Pode ser uma compota, como a de mirtilos da foto, como chocolate derretido, mel ou simplesmente limão com açúcar demerara.

Receitas fáceis e gostosas são a pedida para pais e filhos tentarem juntos durantes as férias escolares Crédito: Divulgação

Pão recheado, por Karla Brandão

A chef Karla Brandão escolheu a receita que aprendeu com a mãe quando era criança e faz o maior sucesso nos cursos de culinária. O pãozinho recheado é divertido de se fazer porque permite que as crianças mexam nos ingredientes com as mãos, além de ser um lanche que usa da criatividade dos cozinheiros para o recheio. O formato do pão também depende do gosto do freguês!

Prepare o avental, polvilhe a farinha no balcão e aí vai a receita:

Ingredientes:

50g de fermento fresco

1 xícara de água morna

1 colher sopa de açúcar

½ xícara de óleo

½kg de trigo ( para mais)

4 ovos

1 colher de sobremesa de sal

4 gemas para pincelar

Recheio

Recheio a gosto (Recheio Seco)

Calabresa

Frango

Presunto e queijo

Modo de preparo:

Junte todos os ingredientes começando pelo fermento e água morna, misture bem, sovar até a massa ficar lisa. Deixe descansar por 3 minutos

Abra a massa, recheie de acordo com seu gosto e feche. Pincele gema levar para assar forno 180º graus por 40 minutos.

Receitas fáceis e gostosas são a pedida para pais e filhos tentarem juntos durantes as férias escolares Crédito: Divulgação

Palha italiana, por Líria Engelhardt

A última dica é de dar água na boca! A palha italiana é um dos doces favoritos do brasileiro. A confeiteira Líria Engelhardt tem uma receita que vai surpreender os amantes de doces! Uma torta de palha italiana que vai deixar todos os integrantes da família contentes!

Ingredientes:

1 lata e ½ de leite condensado

130g de chocolate ao leite

35g de manteiga de um pacote de biscoito de maisena

Açúcar refinado para passar

Trufa

80g de creme de leite

250g de chocolate meio amargo

Modo de preparo:

Palha italiana

Levar ao fogo, em uma panela de fundo grosso, o leite condensado, o chocolate e a manteiga. Mexer até soltar o fundo. Desligue o fogo e junte os biscoitos, misture.

Trufa

Leve o chocolate para derreter, junte o creme de leite e mexa bem. Leve para a geladeira por 4 horas.

Montagem

Coloque metade da palha italiana em uma fôrma de aro removível untada. Recheie com a trufa e depois coloque a outra metade. Leve para a geladeira para resfriar e desenforme.





