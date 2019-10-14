Anorgasmia: por que algumas mulheres não conseguem ter prazer?

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 13:44
- Atualizado há 6 anos
O ápice do prazer: algumas mulheres relatam que até choram, já outras sentem espasmos e a sensação de pernas trêmulas. O orgasmo é único e individual para cada pessoa, podendo variar as impressões.
Mas, por determinados motivos, algumas mulheres não conseguem alcançá-lo. Esse impedimento tem uma definição, ele é chamado de anorgasmia feminina. Quem explica o problema é a sexóloga Flaviane Brandemberg.
Existem três tipos ou fases da disfunção. A primeira é chamada de anorgasmia primária, que é quando a mulher nunca teve o orgasmo. Já a segunda está relacionada àquelas mulheres que já alcançaram a sensação, mas por alguma razão desconhecida, simplesmente pararam de ter esse prazer. O terceiro tipo de anorgasmia é a situacional. Neste caso, a falta do orgasmo se apresenta diante de uma situação específica, como durante o sexo vaginal ou com um determinado parceiro, mas o prazer ocorre normalmente durante a masturbação ou seco oral, por exemplo.
Os motivos que podem acometer a falta do orgasmo, muitas vezes, estão relacionados a vivências repressoras e até a falta de conhecimento sobre o próprio corpo. A cultura em que vivemos sempre reprimiu muito todas as questões relacionadas à sexualidade feminina e essa falta de sentir prazer é mais um dos reflexos dessa repressão. A desinformação, desconhecimento do próprio corpo, sentimento de culpa, tabus atribuídos ao sexo, tudo isso influencia.
Certas medicações têm como efeito colateral a diminuição do desejo sexual. Nesse caso vale perguntar ao médico a possibilidade de diminuir a dosagem e procurar alternativas.
Quando identificada a anorgasmia feminina, é necessário buscar a ajuda de um terapeuta sexual, já que essa disfunção pode prejudicar a autoestima, o relacionamento e ainda refletir em outras áreas da vida, como a interação social. É importante, também, estar aberta ao diálogo com o parceiro, para que juntos possam estimular a descoberta de alternativas que tornarão o sexo prazeroso para ambos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o