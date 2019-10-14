Anorgasmia: por que algumas mulheres não conseguem ter prazer?

Existem três tipos ou fases da disfunção. A primeira é chamada de anorgasmia primária, que é quando a mulher nunca teve o orgasmo. Já a segunda está relacionada àquelas mulheres que já alcançaram a sensação, mas por alguma razão desconhecida, simplesmente pararam de ter esse prazer. O terceiro tipo de anorgasmia é a situacional. Neste caso, a falta do orgasmo se apresenta diante de uma situação específica, como durante o sexo vaginal ou com um determinado parceiro, mas o prazer ocorre normalmente durante a masturbação ou seco oral, por exemplo.