Anorgasmia: por que algumas mulheres não conseguem ter prazer?

Sexóloga explica como identificar o problema, que é a dificuldade em chegar ao orgasmo

Paula Stange

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 13:44

 - Atualizado há 6 anos

A sexóloga Flaviane Brandemberg Crédito: Divulgação

ápice do prazer: algumas mulheres relatam que até choram, já outras sentem espasmos e a sensação de pernas trêmulas. O orgasmo é único e individual para cada pessoa, podendo variar as impressões.

Mas, por determinados motivos, algumas mulheres não conseguem alcançá-lo. Esse impedimento tem uma definição, ele é chamado de anorgasmia feminina. Quem explica o problema é a sexóloga Flaviane Brandemberg.

O que é a anorgasmia?

  • É uma disfunção sexual caracterizada pela ausência ou dificuldade de se chegar ao orgasmo.

Como identificar o problema?

  • Existem três tipos ou fases da disfunção. A primeira é chamada de anorgasmia primária, que é quando a mulher nunca teve o orgasmo. Já a segunda está relacionada àquelas mulheres que já alcançaram a sensação, mas por alguma razão desconhecida, simplesmente pararam de ter esse prazer. O terceiro tipo de anorgasmia é a situacional. Neste caso, a falta do orgasmo se apresenta diante de uma situação específica, como durante o sexo vaginal ou com um determinado parceiro, mas o prazer ocorre normalmente durante a masturbação ou seco oral, por exemplo.

Quais são as causas da anorgasmia?

  • Os motivos que podem acometer a falta do orgasmo, muitas vezes, estão relacionados a vivências repressoras e até a falta de conhecimento sobre o próprio corpo. A cultura em que vivemos sempre reprimiu muito todas as questões relacionadas à sexualidade feminina e essa falta de sentir prazer é mais um dos reflexos dessa repressão. A desinformação, desconhecimento do próprio corpo, sentimento de culpa, tabus atribuídos ao sexo, tudo isso influencia.

O uso de medicamentos pode interferir?

  • Certas medicações têm como efeito colateral a diminuição do desejo sexual. Nesse caso vale perguntar ao médico a possibilidade de diminuir a dosagem e procurar alternativas.  

Existe tratamento para falta de orgasmo?

  • Quando identificada a anorgasmia feminina, é necessário buscar a ajuda de um terapeuta sexual, já que essa disfunção pode prejudicar a autoestima, o relacionamento e ainda refletir em outras áreas da vida, como a interação social. É importante, também, estar aberta ao diálogo com o parceiro, para que juntos possam estimular a descoberta de alternativas que tornarão o sexo prazeroso para ambos.

