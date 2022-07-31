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31 de julho

Dia do Orgasmo: momento de prazer traz benefícios para a autoestima

A data também é uma boa oportunidade para refletir acerca do sexo saudável, principalmente no sentido de estimular o prazer em si, e não só para o seu parceiro ou parceira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 06:00

Mulher, orgasmo
Mulher, orgasmo Crédito: Shutterstock
O orgasmo pode trazer benefícios corporais, aliviar a tensão e até melhorar a aparência da pele. Por isso, esse momento além de prazer tem um dia para ser celebrado: 31 de julho. 
A data surgiu a partir da iniciativa de lojas britânicas para adultos que, em 1999, utilizaram este dia para realizar debates sobre o tema, principalmente o orgasmo feminino. Este momento também reflete a importância que o assunto seja tratado de forma didática, já que no Brasil 43% das mulheres sexualmente ativas têm dificuldade para atingir o orgasmo e 30% não se masturbam - segundo dados da pesquisa Mosaico que mede o comportamento afetivo/sexual do brasileiro.
A data também é uma boa oportunidade para refletir acerca do sexo saudável, principalmente no sentido de estimular o prazer em si, e não só para o seu parceiro ou parceira. De acordo com a psicóloga Lara Cannone, isso reflete em pensar no orgasmo para além do sexo, incluindo a masturbação no processo de sentir prazer.
“O orgasmo pode ser alcançado sozinho, não precisando necessariamente envolver uma outra pessoa. A isso nós chamamos de masturbação e quando feita com o objetivo de te satisfazer e sem atrapalhar a sua vida saudável, também é uma ótima forma de poder investir na relação com você mesmo ou com você mesma”, explica a especialista, que é professora do Centro Universitário UniFTC Salvador.

BENEFÍCIOS

A psicóloga explica que, quando se tem uma frequência de momentos que se atinge o ápice do prazer sexual, a vida cotidiana tende a se encher de neurotransmissores chamados endorfinas, responsáveis pelo bem-estar. “Mas além disso, dessa parte mais orgânica, existem benefícios também de aumento da autoestima, de se reconhecer como uma pessoa atraente, de conseguir expor ao parceiro o que você gosta e o que te excita sexualmente. Conseguir construir uma boa relação sexual com o outro a ponto de não se preocupar apenas em dar prazer, mas em receber prazer e, quando se entende isso facilita e deixa mais saudável o processo de sentir prazer sozinho”, complementa Lara Cannone.
A sexóloga Natali Gutierrez, da Dona Coelha, ressalta a importância do orgasmo feminino. “Quando falamos de orgasmo muitas vezes enfrentamos ainda tabus, por isso, temos que estimular essas conversas, e mostrar que o orgasmo, além de um prazer indescritível, traz benefícios para a autoestima feminina e até mesmo para a saúde” finaliza. A sexóloga diz que alguns produtos, como os vibradores, podem ser grandes aliados para conquistar o prazer.
Já a falta de orgasmo pode trazer questões que dificultam o dia a dia da pessoa, principalmente por envolver, na maioria das vezes, questões psicológicas e não fisiológicas. “A falta de orgasmos pode levar a frustração, desinteresse no relacionamento, inseguranças - quanto a se você realmente é ou se você realmente gosta da pessoa que você está. Estas questões psicológicas de levar para o seu momento da intimidade sexual uma grande ansiedade uma grande insegurança com o seu próprio corpo ou o que o outro vai achar do seu desempenho sexual, que acaba fazendo com que você desconecte da entrega àquela intimidade e portanto não consiga gozar”, frisa a psicóloga.

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