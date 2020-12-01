AIDS: a pandemia que trouxe mais mortes do que a Covid-19 e deixou o legado de discriminação

A Aids baixa a imunidade de pacientes e a vacinação contra outras doenças tem que ser feita de maneira controlada Crédito: Arquivo

O dia 1º de dezembro de 1988 entrou para a história. De um lado, uma conferência em Washington. Do outro, protestos ouvidos do lado de fora da Casa Branca. Naquele dia, ativistas faziam barulho para serem ouvidos, pois além de muita discriminação, a ciência não dava respostas exatas sobre o retrovírus que estava dizimando muitas pessoas.

Hoje, muito coisa mudou, mas o preconceito e a falta de informação ainda rondam. Segundo a UNAIDS, o vírus HIV já matou mais de 25 milhões de pessoas e infectou outros 70 milhões em todo o mundo. Mas, ao contrário do que se pensa, a história dessa doença não começou nos anos 80, a era do sexo seguro.

Segundo lembra o professor de História, Ueldison Alves de Azevedo, por volta da década de 30, os animais, em principal os chimpanzés, começam a desenvolver um tipo de doença chamada SIV, sendo que vários deles eram levados a óbito em decorrência dela. De acordo com ele, na década de 50 esse vírus chega aos Estados Unidos e se espalha pelo território. "O primeiro caso de morte por HIV foi em solo americano, disse o professor.

Um detalhe importante: nessa época, a doença ainda não era chamada de Aids, mas de GRID (imunodeficiência relacionada aos gays) . Só depois da década de 70, lembra Ueldison, os heterossexuais foram infectados e retroviral foi chamado de HIV ou AIDS. "Até então, muita gente fazia sexo sem proteção. E mesmo com a pandemia assolando os anos 80, apenas 8% dos jovens usavam o preservativo, acrescentou.

Em 2005 houve um salto gigantesco de pessoas com a doenças, mas não foram apenas o grande número de doentes e a falta de informações que fizeram os ativistas irem protestar na cede governamental dos EUA. A discriminação que os soropositivos sofriam perante a sociedade era tão grave quanto a multiplicação dos casos.

"Nas pesquisas realizadas no final da década de 50, foi confirmado que o retroviral poderia ser adquirido pelo contato com outras pessoas ou num corte, por exemplo. E isso começa a mexer com a mente das pessoas que queriam distância dos soropositivos. O slogan para aquele período foi o silêncio mata.

Segundo a UNAIDS, hoje, mais de 38 milhões de pessoas vivem com HIV, sendo que 25 milhões realizam as terapias antirretrovirais.