11 maneiras corretas de dar remédio para o seu cão

Aprenda a maneira correta de medicar o seu cão Crédito: pexels

Muitos remédios para pets vêm em forma de comprimidos, e quando precisamos tratar dos nossos peludinhos, o desafio parece atormentar muitos tutores.

Se seu cão não está seguindo restrições alimentares e seu veterinário disse que o medicamento pode ser administrado com alimentos, a maneira mais fácil de dar o remédio é escondê-lo em um pedaço de comida. Geralmente é utilizada uma pequena quantidade de alimento.

Se você colocar o medicamento na comida do cão, o melhor a fazer é dar uma pequena quantidade de comida sem o remédio pela primeira vez. Isso reduz a suspeita que seu cão possa ter. É melhor não misturar todo o medicamento em uma única porção, pois se o cão não comer tudo, não receberá a dose adequada. Se seu cão não tomar o medicamento na comida ou não pode comer com a medicação, então

veja abaixo como pode proceder:

1. Pegue o remédio e coloque-o num lugar de fácil acesso.

2. Chame seu cão com uma voz bem animada. Se você não parecer preocupado, seu cão terá menos chance de se sentir assim também.

3. Leve seu cão a um local conveniente e coloque-o de costas contra algo que faça com ele não se afaste de você. Algumas pessoas descobriram que têm melhor controle se o cão é colocado em uma superfície um pouco acima do chão. Se for o seu caso, certifique-se de ter auxílio de alguém, para que o cão não salte ou caia da mesa e se machuque. A pessoa que te ajuda deve segurar o cão ao redor dos ombros e do peito.

4.

Segure o comprimido entre o polegar e o dedo indicador (se for destro, use a mão direita).

5. Com a outra mão, segure o focinho do seu cão levantando suavemente para cima, com o polegar de um lado e os outros dedos do outro.

6. Aperte atrás dos dentes caninos superiores e incline a cabeça de seu cão para trás sobre seus ombros de modo que ele fique olhando para cima. Sua mandíbula inferior vai automaticamente cair um pouco.

7. Use um dos outros dedos de sua mão direita para abaixar um pouco mais o maxilar inferior, colocando o dedo entre os dentes caninos inferiores (os longos dentes frontais) e empurre para baixo.

8. Coloque rapidamente o remédio, o mais dentro da boca possível, de preferência já na parte traseira da língua. Não coloque a sua mão dentro demais, pois seu cão pode vomitar.

9. Feche a boca do cão, a mantenha fechada, e abaixe sua cabeça para a posição normal, o que tornará mais fácil que ele engula o medicamento. Esfregar ou soprar suavemente o nariz dele pode estimulá-lo a engolir.

10. Se você tiver que partir um comprimido ao meio, eis aqui um procedimento simples que deve funcionar para qualquer comprimido que seja arredondado:

 Coloque o comprimido em uma superfície plana e dura.

 Coloque um polegar em cada lado da marcação.

 Pressione para baixo com os dois polegares.

11. Faça muita festa para seu cão e talvez até ofereça um petisco. Isto tornará tudo mais fácil da próxima vez. E lembre-se, quanto mais rápido você der o remédio, mais fácil para ambos.

Muitas imagens valem mais que mil palavras, porém ver uma demonstração ao vivo é muito melhor. Se o veterinário receitar comprimidos para seu cão, tente fazer com que um dos membros da equipe veterinária lhe mostre como dar a medicação.