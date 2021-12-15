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Saúde animal

Meu pet pode ficar cego? Conheça as principais causas de cegueira

Olhos são órgãos complexos que possuem diversas estruturas, sendo que cada uma delas tem diferentes funções para que eles se mantenham saudáveis e funcionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2021 às 19:59

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 19:59

Banho, cachorro, cão, pet
Saiba quais as causas da cegueira animal Crédito: Pixabay
Os olhos são órgãos complexos que possuem diversas estruturas, como pálpebras, aparato lacrimal, córnea, úvea, cristalino, retina e nervo óptico, sendo que cada uma delas possui diferentes funções para que os olhos se mantenham saudáveis e funcionais. Não é diferente no caso dos pets. Falta de cuidado, características físicas ou acidentes podem provocar doenças nos olhos, levando à cegueira unilateral ou bilateral.
Clube Pet CBN - Meu pet pode ficar cego? Entenda as principais causas de cegueira
Para a médica veterinária Tatiana Sacchi, tratar dos olhos é quase sempre uma questão urgente. Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, a comentarista do quadro Clube Pet CBN, da CBN Vitória, disse que existem várias causas para a cegueira animal.
"A cegueira não é algo comum entre os animais, mas pode ocorrer com alguma frequência. Temos que pensar que os olhos são estruturas bastante complexas. São diferenças doenças que podem acometer diferentes partes do olho. Algumas podem deixar o animal cego"
Tatiana Sacchi - Médica veterinária e comentarista da CBN Vitória
Conheça algumas causas comuns de cegueira em cães que também podem afetar os gatos:
  • Traumas e infecções
  • Úlcera de córnea
  • Olho seco
  • Ceratoconjuntivite seca
  • Pigmentação excessiva da córnea
  • Catarata
  • Glaucoma
  • Atrofia/degeneração ou descolamento de retina
  • Tumores
  • Hipertensão

DEVO LIMPAR OS OLHOS DO MEU CÃO?

"Todos os cães braquicefálico estão mais propensos a patologias oculares, principalmente a úlcera de córnea, que acontece em decorrência de algum trauma. Se a doença não for tratada da forma correta, o animal pode ficar cego", comenta Tatiana Sacchi.
Cada doença tem a sua particularidade, mas no geral, os animais podem demonstrar algum desconforto ocular. "Ele pode coçar os olhos, ter alguma secreção, uma remela. A córnea pode ficar opaca, deixando o olho do cão sem brilho", destaca.
A comentarista da CBN Vitória explica que o ideal é sempre procurar atendimento médico, uma resposta de especialista. Mas caso algo anormal aparece nos olhos do seu animal, limpe usando soro fisiológico e algodão.

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