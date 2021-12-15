Meu pet pode ficar cego? Conheça as principais causas de cegueira

Os olhos são órgãos complexos que possuem diversas estruturas, como pálpebras, aparato lacrimal, córnea, úvea, cristalino, retina e nervo óptico, sendo que cada uma delas possui diferentes funções para que os olhos se mantenham saudáveis e funcionais. Não é diferente no caso dos pets. Falta de cuidado, características físicas ou acidentes podem provocar doenças nos olhos, levando à cegueira unilateral ou bilateral.