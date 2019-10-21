Home
>
Mulher
>
Sugador de clitóris: brinquedo sexual promete orgasmo em dois minutos

Sugador de clitóris: brinquedo sexual promete orgasmo em dois minutos

Acessório erótico vem fazendo sucesso entre as mulheres que estão em busca de mais prazer

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 15:50

 - Atualizado há 6 anos

Mulher sob os lençóis: brinquedos sexuais fazem sucesso entre elas, principalmente os que garantem o orgasmo Crédito: Shutterstock

Durante décadas, o vibrador foi um verdadeiro amigo das mulheres em busca do prazer, tanto o solidário quanto o com o parceiro. Agora o novo brinquedinho erótico tem um novo formato anatômico e uma nova função. O sugador de clitóris virou o acessório protagonista nessa missão de garantir a satisfação feminina.

Recomendado para você

O esporte também contribui na tonificação e definição muscular, melhoria do condicionamento físico, além de gerar mais energia e disposição para as atividades diárias

Muay thai ajuda mulheres na defesa pessoal e no empoderamento

Ela sempre carregou rótulos, como o de "patricinha" ou "a filha do ex-prefeito". Foi preciso alguns anos para assumir a vocação para a política. Agora, aos 30 anos, é uma das duas mulheres eleitas para a Câmara Municipal de Vitória

Conheça Karla Coser, uma das vereadoras eleitas em Vitória: "Sei dos meus privilégios"

No Dia da Consciência Negra, a assistente social de 36 anos, uma das duas mulheres  eleitas para a Câmara de Vitória, ressalta a importância de ocupar o cargo, conta como conheceu o companheiro e  fala sobre  a experiência de ter estudado em Cuba.    "Como mulher de esquerda, era para lá que as pessoas diziam que eu deveria ir. E eu fui"

"Até hoje não sei o porquê de eu ter tomado um tapa na cara. Imagino que tenha sido vítima de racismo"

Seu principal atrativo é a promessa de levar ao orgasmo em apenas dois minutos. E aí vai sua segunda e talvez mais importante vantagem desse novo companheiro, que é a de não exigir penetração. Ele apenas suga o clitóris. Voilá! Quem conhece um pouco da anatomia sabe da importância desse órgão genital feminino para o prazer.

Como funciona

Nas redes sociais, só se fala dele. Para este pequenino objeto, tamanho não é documento. A versão "pocket", na verdade, é uma vantagem, pois sendo bem compacto ele cabe na bolsa e pode ser usado em qualquer lugar e momento.

Para fazer o papel de sugar, o aparelho não exige muito trato no manuseio. Como a estimulação é direta, o orgasmo é quase instantâneo, podendo até ser múltiplo!

Modelos

Há diferentes marcas no mercado, onde é possível escolher modelos que custam entre R$ 130 e R$ 700. Alguns são função 3 em 1: são sugadores, vibradores e podem ser os dois juntos. A mulher é que escolhe.

Não foram só as mulheres que se entusiasmaram com a novidade. Para os especialistas, o brinquedo é revolucionário.

Leia mais

Anorgasmia: por que algumas mulheres não conseguem ter prazer?

Não há receita para o orgasmo, só se permitir sentir

Vulvodínia: entenda a dor que só afeta as mulheres

"Ele reflete a autonomia, a independência sexual das mulheres", comenta a psicóloga, especialista em sexualidade e colunista da Revista AG, Gina Strozzi.

O brinquedinho, segundo Gina, lembra que estamos numa Era em que o conhecimento da genitália e o toque são super-recomendáveis. "Antes, papel era dar prazer a alguém. Hoje a gente está afastada dos tabus religiosos e de educação a que muitas mulheres foram submetidas anteriormente, como 20 ou 30 anos atrás, que não permitiam sequer que a mulher se tocasse. Elas querem ter prazer. E esse brinquedinho representa a nova exigência feminina", diz.

"Esse brinquedinho representa a nova exigência feminina"

Gina Strozzi

Psicóloga, especialista em sexualidade e colunista da Revista AG

Para Gina, o grande mérito desses acessórios é que eles permitem essa liberdade na hora do prazer. "Antigamente, o prazer estava ligado à penetração. E a gente sabe que é uma área de menos irrigação e de menos estimulação. Poucas mulheres conseguem o orgasmo na hora da penetração. Isso aponta para o fato de tantas mulheres não gostarem tanto de sexo, porque não é tão prazeroso. Vários estudos mostram que o orgasmo clitoridiano é o mais importante para a mulher. É um orgasmo forte, de bastante satisfação

A psicóloga defende que todas as mulheres saibam como obter seu orgasmo. "Elas deveriam também aprender a manipular. As mulheres gozam desse direito e dessa liberdade. Acho que brinquedinhos assim podem incentivar os homens a prestarem mais atenção nas preliminares e no gozo clitoridiano como fundamental para alegria e satisfação de sua parceira. Hoje, escuto muito no consultório que elas querem que os homens saibam fazer sexo oral e saibam bem, como preliminar, como algo fundamental para a relação sexual, como algo indispensável e insubstituível".

Confira uma galeria com vários modelos de sugadores de clitóris: 

Conheça o sugador de clitóris

Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/internet
Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/internet
Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/internet
Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/internet
Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/internet
Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/Internet
1 de 6
Modelo de sugador de clitóris: acessórios eróticos com novas funções por Reprodução/internet

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais