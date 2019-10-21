Sugador de clitóris: brinquedo sexual promete orgasmo em dois minutos

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 15:50
- Atualizado há 6 anos
Durante décadas, o vibrador foi um verdadeiro amigo das mulheres em busca do prazer, tanto o solidário quanto o com o parceiro. Agora o novo brinquedinho erótico tem um novo formato anatômico e uma nova função. O sugador de clitóris virou o acessório protagonista nessa missão de garantir a satisfação feminina.
Seu principal atrativo é a promessa de levar ao orgasmo em apenas dois minutos. E aí vai sua segunda e talvez mais importante vantagem desse novo companheiro, que é a de não exigir penetração. Ele apenas suga o clitóris. Voilá! Quem conhece um pouco da anatomia sabe da importância desse órgão genital feminino para o prazer.
Nas redes sociais, só se fala dele. Para este pequenino objeto, tamanho não é documento. A versão "pocket", na verdade, é uma vantagem, pois sendo bem compacto ele cabe na bolsa e pode ser usado em qualquer lugar e momento.
Para fazer o papel de sugar, o aparelho não exige muito trato no manuseio. Como a estimulação é direta, o orgasmo é quase instantâneo, podendo até ser múltiplo!
Há diferentes marcas no mercado, onde é possível escolher modelos que custam entre R$ 130 e R$ 700. Alguns são função 3 em 1: são sugadores, vibradores e podem ser os dois juntos. A mulher é que escolhe.
Não foram só as mulheres que se entusiasmaram com a novidade. Para os especialistas, o brinquedo é revolucionário.
"Ele reflete a autonomia, a independência sexual das mulheres", comenta a psicóloga, especialista em sexualidade e colunista da Revista AG, Gina Strozzi.
O brinquedinho, segundo Gina, lembra que estamos numa Era em que o conhecimento da genitália e o toque são super-recomendáveis. "Antes, papel era dar prazer a alguém. Hoje a gente está afastada dos tabus religiosos e de educação a que muitas mulheres foram submetidas anteriormente, como 20 ou 30 anos atrás, que não permitiam sequer que a mulher se tocasse. Elas querem ter prazer. E esse brinquedinho representa a nova exigência feminina", diz.
Gina StrozziPsicóloga, especialista em sexualidade e colunista da Revista AG
Para Gina, o grande mérito desses acessórios é que eles permitem essa liberdade na hora do prazer. "Antigamente, o prazer estava ligado à penetração. E a gente sabe que é uma área de menos irrigação e de menos estimulação. Poucas mulheres conseguem o orgasmo na hora da penetração. Isso aponta para o fato de tantas mulheres não gostarem tanto de sexo, porque não é tão prazeroso. Vários estudos mostram que o orgasmo clitoridiano é o mais importante para a mulher. É um orgasmo forte, de bastante satisfação
A psicóloga defende que todas as mulheres saibam como obter seu orgasmo. "Elas deveriam também aprender a manipular. As mulheres gozam desse direito e dessa liberdade. Acho que brinquedinhos assim podem incentivar os homens a prestarem mais atenção nas preliminares e no gozo clitoridiano como fundamental para alegria e satisfação de sua parceira. Hoje, escuto muito no consultório que elas querem que os homens saibam fazer sexo oral e saibam bem, como preliminar, como algo fundamental para a relação sexual, como algo indispensável e insubstituível".
Confira uma galeria com vários modelos de sugadores de clitóris:
Conheça o sugador de clitóris
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o