Conversamos com Priscila Gama, a nova colunista de A Gazeta

Entendi que era, sobretudo, uma oportunidade de dar voz e vez para um olhar que geralmente não é levado em consideração. O impacto social, as políticas de diversidade... tudo isso é o novo hype do mercado. E mercado é dinheiro. A corrida é sempre pelo dinheiro e muito pouco pelo exercício da escuta e da visibilização de quem tem lugar de fala. Então a gente vê muitas iniciativas trabalhando na perspectiva de uma "nova colonização" e não de um "novo olhar". E uma ressignificação e reconstrução estrutural para melhoria da sociedade como um todo - reconhecendo inclusive as questões ligadas aos privilégios e todas as opressões decorrentes dela. E eu venho fazer esse registro... o registro que é preciso sair da bolha e entender que é tempo de transformação, mesmo em tempos tão difíceis. Falar algo sobre 'afetivar' - que é sobre efetivar através do afeto e promover um olhar 360 graus de respeito, inclusão e equidade.