Lip lifting: entenda como funciona a plástica que conquistou Gretchen

As novidades da beleza não param e, quando o assunto é a boca, é inegável que preenchimento labial com ácido hialurônico ganhou os holofotes nos últimos anos. Apesar do sucesso, o resultado do procedimento dura em média até seis meses e precisa ser retocado após este período. Por isso, outra opção, dessa vez definitiva, começa a ganhar mais destaque: o lip lifting (levantamento de lábio).
Neste caso, a proposta é um pouco diferente do preenchimento, pois nada é injetado e sim, retirado. A cirurgia consiste em um encurtamento da pele que fica entre o nariz e a boca, promovendo o levantamento do lábio superior.
Uma das celebridades que resolveu aderir ao lip lifting foi a cantora e atriz Gretchen, também conhecida como a “rainha das plásticas”. Aos 61 anos, a artista, que já passou por várias outras cirurgias, se submeteu ao procedimento e falou sobre a experiência à revista Quem. “Além de ter feito o encurtamento, tirei um pouco do lábio”, revelou.
Quando o procedimento é indicado
O cirurgião plástico Fabricio Regiani afirma que Gretchen é um bom exemplo para ilustrar o objetivo da cirurgia, devido à idade em que a artista optou pelo procedimento. “Quando vamos envelhecendo, o lábio superior cai e vai aumentando de comprimento, o que causa aquele aspecto longo e caído. Então, o lip lifting é mais indicado para pacientes mais velhos, onde conseguimos um bom resultado, mais natural e que garante um ar mais jovial”, pontua.
Segundo o médico, apesar de estar mais em evidência, este é um procedimento antigo e bastante tradicional. Porém, nos últimos meses, houve um aumento da procura. "A indicação é bem restrita. Os pacientes geralmente são idosos, que têm o alongamento do lábio superior. Mas, às vezes, são pessoas mais curiosas querendo saber como funciona e buscando outras informações sobre a cirurgia”, destaca.
Como a cirurgia é realizada
Fabricio explica que o lip lifting é feito por meio de uma incisão na base do nariz, na transição do nariz para o lábio. “Neste local é feito um encurtamento da pele - consequentemente do lábio - através dessa incisão, que fica escondida no contorno da base nasal”.
O encurtamento causa o levantamento do chamado vermelhão, a região de transição entre a pele e a mucosa do lábio, o que, além do levantamento, promove uma maior exposição dos dentes. “O procedimento leva em torno de meia hora, é bem rápido”, diz.
Riscos e contraindicações
Como todo procedimento, o lip lifing também possui alguns riscos, dentre os principais estão “o encurtamento excessivo do lábio e as cicatrizes ficarem aparentes ou feias”.
"É necessário ter cuidado com esses procedimentos que podem se tornar uma 'moda' e que muita gente está fazendo"
Por se tratar de um procedimento simples, não existe uma restrição específica, mas é importante se atentar à real necessidade da cirurgia para evitar os riscos. “A contraindicação é para pessoas que não tem o lábio alongado, que tem algum problema relacionado a cicatriz ou a sangramento e coagulação”, aponta Fabricio.
O médico diz ser necessário ter cuidado com esses procedimentos que podem se tornar uma “moda” e que muita gente está fazendo. "Se fizermos uma retrospectiva nestes tipos de técnicas vamos lembrar que começou com a harmonização facial, passou pela rinomodelação, bichectomia, fios de PDO, fox eyes, alectomia, e agora chegamos ao lip lifting. Esses procedimentos ficam em evidência assim por serem pequenos, que podem ser feitos no consultório. Mas, eles têm uma indicação bem restrita e, dependendo da situação, se a pessoa não tiver realmente um lábio maior, pode ficar artificial com o lábio superior muito curto. É preciso analisar bem a indicação do procedimento”, diz o cirurgião.