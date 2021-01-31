Lip lifting: entenda como funciona a plástica que conquistou Gretchen

Gretchen revelou ter removido parte do lábio em cirurgia. Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

lip lifting (levantamento de lábio). As novidades da beleza não param e, quando o assunto é a boca, é inegável que preenchimento labial com ácido hialurônico ganhou os holofotes nos últimos anos. Apesar do sucesso, o resultado do procedimento dura em média até seis meses e precisa ser retocado após este período. Por isso, outra opção, dessa vez definitiva, começa a ganhar mais destaque: o(levantamento de lábio).

Neste caso, a proposta é um pouco diferente do preenchimento, pois nada é injetado e sim, retirado. A cirurgia consiste em um encurtamento da pele que fica entre o nariz e a boca, promovendo o levantamento do lábio superior.

lip lifting foi a cantora e atriz Uma das celebridades que resolveu aderir aofoi a cantora e atriz Gretchen , também conhecida como a “rainha das plásticas”. Aos 61 anos, a artista, que já passou por várias outras cirurgias, se submeteu ao procedimento e falou sobre a experiência à revista Quem . “Além de ter feito o encurtamento, tirei um pouco do lábio”, revelou.

Quando o procedimento é indicado

O cirurgião plástico Fabricio Regiani afirma que Gretchen é um bom exemplo para ilustrar o objetivo da cirurgia, devido à idade em que a artista optou pelo procedimento. “Quando vamos envelhecendo, o lábio superior cai e vai aumentando de comprimento, o que causa aquele aspecto longo e caído. Então, o lip lifting é mais indicado para pacientes mais velhos, onde conseguimos um bom resultado, mais natural e que garante um ar mais jovial”, pontua.

Gretchen apareceu no Instagram ainda com o curativo da cirurgia de encurtamento de lábio e disse à revista Quem que não se importa em mostrar todo o processo. Crédito: Instagram / @igoorcostalves @mariagretchen

Segundo o médico, apesar de estar mais em evidência, este é um procedimento antigo e bastante tradicional. Porém, nos últimos meses, houve um aumento da procura. "A indicação é bem restrita. Os pacientes geralmente são idosos, que têm o alongamento do lábio superior. Mas, às vezes, são pessoas mais curiosas querendo saber como funciona e buscando outras informações sobre a cirurgia”, destaca.

Como a cirurgia é realizada

Fabricio explica que o lip lifting é feito por meio de uma incisão na base do nariz, na transição do nariz para o lábio. “Neste local é feito um encurtamento da pele - consequentemente do lábio - através dessa incisão, que fica escondida no contorno da base nasal”.

O encurtamento causa o levantamento do chamado vermelhão, a região de transição entre a pele e a mucosa do lábio, o que, além do levantamento, promove uma maior exposição dos dentes. “O procedimento leva em torno de meia hora, é bem rápido”, diz.

Riscos e contraindicações

Como todo procedimento, o lip lifing também possui alguns riscos, dentre os principais estão “o encurtamento excessivo do lábio e as cicatrizes ficarem aparentes ou feias”.

"É necessário ter cuidado com esses procedimentos que podem se tornar uma 'moda' e que muita gente está fazendo" Fabrício Regiani - Cirurgião Plástico

Por se tratar de um procedimento simples, não existe uma restrição específica, mas é importante se atentar à real necessidade da cirurgia para evitar os riscos. “A contraindicação é para pessoas que não tem o lábio alongado, que tem algum problema relacionado a cicatriz ou a sangramento e coagulação”, aponta Fabricio.