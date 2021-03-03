Como fazer o bronzeado durar mais e de forma saudável

Aplicar o filtro solar antes de sair de casa, no rosto e no corpo, é uma das atitudes para manter o bronze de forma saudável Crédito: Nikita Buida/ Freepik

Selo verão 2021 Crédito: A Gazeta

Sol, praia, mar, piscina... Verão é tempo de aproveitar. Em tempo de pandemia é preciso ter todos os cuidados. E, além de proteger a pele , é possível manter o bronzeado de forma duradoura e saudável. A dermatologista Thayla Campostrini fala sobre os cuidados necessários para ter uma pele bronzeada com segurança, como se expôr ao sol antes das 10 horas e depois das 16 horas, aplicar o filtro solar antes de sair de casa, no rosto e no corpo, e reaplicá-lo pelo menos a cada 3 horas. "Também é importante reforçar a hidratação da pele, com creme ou loção, pelo menos 2 vezes ao dia. E manter uma alimentação equilibrada e saudável".

Hidratação

A dermatologista Ana Paula Galeão conta que a hidratação é o fator mais importante para prolongar o bronzeado. "Ela deve ser feita com loções ou géis pós-sol que contenham em sua fórmula produtos calmantes. E também usar o hidratante antes de dormir". Ela ressalta que não se deve abusar de sabonetes, já que eles fazem mal para pele. "O que gosto de usar é a mistura de óleo de coco e autobronzeador, misturo e fico na sombra, sem tomar sol".

Nada de ficar horas se expondo ao sol. "Isso é totalmente contra-indicado. A pessoa extremamente bronzeada, que pega sol demais, a pele fica muito enrugada. O sol causa câncer de pele, que é um dos mais comuns", reforça. A sugestão da médica é começar tomando 15 minutos de sol e ir aumentando 5 minutos ao longo dos dias. O tempo de exposição não pode passar de 30 minutos diários. "É o suficiente para produção de vitamina D, para produzir melanina, e ainda não deixar a pele com aspecto esturricada. Depois desse tempo, a pessoa pode permanecer debaixo do guarda-sol e reforçar a proteção solar".

A temperatura da água do banho também influencia na hora de fazer o bronzeado durar mais. "O banho quente resseca a pele e faz ela se renovar mais rápido como forma de defesa. O calor também piora o melasma, que são as manchas causadas pelo sol, não se deve banho muito quente, para a pele ficar mais saudável", diz a dermatologista Ana Paula Galeão.

Protetor e bronzeador

Thayla Campostrini explica que a aplicação do protetor solar não impede o bronzeamento, pelo contrário, deixará a pele com tom mais dourado e ainda prolongá-lo, já que mantém as células saudáveis e a pele hidratada, evitando a descamação e todos os outros problemas cutâneos. "Os protetores solares, embora bloqueiem os raios solares nocivos, não freiam a produção de melanina, então não vão atrapalhar na obtenção do bronzeado. Eles devem ser aplicados cerca de 20 e 30 minutos antes da exposição solar e reaplicados, normalmente, a cada 2 ou 3 horas, especialmente se a pessoa transpirar ou entrar na água".