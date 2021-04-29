Colete de tricô: saiba como usar a tendência e fugir da mesmice nos looks

A maneira mais fácil é usar por cima de uma camisa de alfaiataria, se for branca então, não tem erro Crédito: @AUDE_JULIE/ Reprodução Pinterest

colete de tricô está de volta. E a peça é a nova queridinha nos looks de street style e das fashionistas. Que tal aderir à tendência e fugir da mesmice? A consultora de imagem Tati Arruda explica que o jeito mais tradicional de usar o colete de tricô é com sobreposição. "Principalmente com camisas. Mas com t-shirt também é possível e ainda ganha um ar mais moderno".

Para usar a tendência com um toque 2021 e não ficar com cara do passado, a dica é investir em modelagens diferenciadas do tradicional colete de tricô da vovó. "Pode ser no estilo oversized, com ombreiras, ou fugindo da tradicional gola V e optando por uma gola canoa", sugere Tati.

O colete de tricô deixa esse look ainda mais cool Crédito: Reprodução/ Pinterest

A produtora de moda Mariana de Carvalho conta que o ideal para aderir à tendência é começar pelo básico, ou seja, apostando no colete com a camisa branca jeans . "Para o look ficar atual, escolha os coletes que tenham cores da estação. Ouse também nos acessórios, dê preferência aos mais modernos. Bolsas, óculos e lenços também podem ser incluídos na produção", diz.

COLETE DE TRICÔ É PEÇA PARA MEIA-ESTAÇÃO

Uma das dicas é apostar nas tonalidades mais claras como rosa e azul Crédito: Reprodução/ Pinterest

Apesar de ser a cara do inverno, a peça é uma ótima opção para arrematar uma produção de meia-estação, como o outono. Com o colete de tricô, a mulher tem uma camada extra de cobertura sem aquecer demais o look. "É possível aproveitar a peça em dias mais quentes, usando sobreposta a vestidos no estilo chemise ou com t-shirt e saia jeans, por exemplo", diz Tati Arruda.

O colete de tricôobre pode ser usado com t-shirt Crédito: Reprodução/ Pinterest

COMO USAR COLETE DE TRICÔ?

pied de poule coloridos. "Os bicolores também são excelentes para dar cor ao seu Mariana de Carvalho sugere apostar nos tricôs decoloridos. "Os bicolores também são excelentes para dar cor ao seu inverno . As cores fortes para essa temporada são os tons de laranja, azul e verde-oliva". Outra dica para não deixar o look a mercê das cores mais predominantes no outono/inverno, é apostar nas tonalidades mais claras como rosa e azul.