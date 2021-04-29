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Colete de tricô: saiba como usar a tendência e fugir da mesmice nos looks

Apesar de ser a cara do inverno, a peça é uma ótima opção para arrematar uma produção de meia-estação, como o outono

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:06

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:06
Colete de tricô
A maneira mais fácil é usar por cima de uma camisa de alfaiataria, se for branca então, não tem erro Crédito: @AUDE_JULIE/ Reprodução Pinterest
colete de tricô está de volta. E a peça é a nova queridinha nos looks de street style e das fashionistas. Que tal aderir à tendência e fugir da mesmice? A consultora de imagem Tati Arruda explica que o jeito mais tradicional de usar o colete de tricô é com sobreposição. "Principalmente com camisas. Mas com t-shirt também é possível e ainda ganha um ar mais moderno".
Para usar a tendência com um toque 2021 e não ficar com cara do passado, a dica é investir em modelagens diferenciadas do tradicional colete de tricô da vovó. "Pode ser no estilo oversized, com ombreiras, ou fugindo da tradicional gola V e optando por uma gola canoa", sugere Tati.
colete de tricô
O colete de tricô deixa esse look ainda mais cool Crédito: Reprodução/ Pinterest
A produtora de moda Mariana de Carvalho conta que o ideal para aderir à tendência é começar pelo básico, ou seja, apostando no colete com a camisa branca e jeans. "Para o look ficar atual, escolha os coletes que tenham cores da estação. Ouse também nos acessórios, dê preferência aos mais modernos. Bolsas, óculos e lenços também podem ser incluídos na produção", diz.

COLETE DE TRICÔ É PEÇA PARA MEIA-ESTAÇÃO

Colete de tricô
Uma das dicas  é apostar nas tonalidades mais claras como rosa e azul Crédito: Reprodução/ Pinterest
Apesar de ser a cara do inverno, a peça é uma ótima opção para arrematar uma produção de meia-estação, como o outono. Com o colete de tricô, a mulher tem uma camada extra de cobertura sem aquecer demais o look. "É possível aproveitar a peça em dias mais quentes, usando sobreposta a vestidos no estilo chemise ou com t-shirt e saia jeans, por exemplo", diz Tati Arruda. 
Colete de tricô
O colete de tricôobre pode ser usado com t-shirt Crédito: Reprodução/ Pinterest

COMO USAR COLETE DE TRICÔ?

Mariana de Carvalho sugere apostar nos tricôs de pied de poule coloridos. "Os bicolores também são excelentes para dar cor ao seu inverno. As cores fortes para essa temporada são os tons de laranja, azul e verde-oliva". Outra dica para não deixar o look a mercê das cores mais predominantes no outono/inverno, é apostar nas tonalidades mais claras como rosa e azul. 
O colete de tricô é o protagonista do look. Porém dá ainda para investir em outros acessórios. "Minha sugestão é usar itens mais delicados, como as correntinhas de metal e os pingentes de medalha. Só deve tomar cuidado com a sobreposição das golas. Mas, com certeza, a atenção maior será do colete", diz Tati Arruda. 

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