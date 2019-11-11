5 dicas de como usar e combinar as divisórias de madeira em casa

Divisórias de madeira trazem praticidade para casa em casa Crédito: Divulgação

Em apartamentos com ambientes integrados, demarcar os cômodos com objetos de decoração se tornou uma tendência. Entretanto, existem outras maneiras criativas que cumprem esse papel  como as divisórias de madeira, que conseguem delimitar e dar privacidade aos espaços com muita elegância. Além de, é claro, combinar com qualquer tipo de decoração!

Ao escolher usá-las, o morador poderá brincar com os desenhos, formatos, materiais e até cores. O modelo irá depender do local onde a peça será colocada - seja no quarto, na sala, na cozinha, na varanda ou no banheiro. O cliente poderá comprar pronta ou fazer uma divisória com ripas e placas inteiriças de madeira.

O designer de interiores Henrique Freneda reuniu cinco dicas imperdíveis que irão ajudar nessa missão. A divisória de madeira só apresenta vantagens e deixará a sua casa ainda mais bonita, afirma o profissional. Confira as dicas:

1 - Tipos de divisórias de madeira:

Em termos práticos, existem três modelos de divisórias de madeira: as vazadas, as inteiras e as do tipo biombo. O primeiro, geralmente, é feito de ripas que podem ser colocados na horizontal, diagonal ou vertical. Com a opção de aproximar ou afastar as colunas, ele é ideal para delimitar ambientes integrados sem escondê-los totalmente. Portanto, pode ser instalado entre as salas de jantar, de estar, cozinha.

As inteiriças funcionam como uma parede completamente fechada. Por isso, elas dão mais privacidade aos cômodos. Podem ser usadas para esconder o closet atrás da cabeceira ou em escritórios comerciais. Por serem maciças, permitem a fixação de nichos e prateleiras.

Já as divisórias tipo biombos são mais simples e menores. Portáteis, elas são facilmente transportadas para todos os locais do imóvel. Os materiais e as cores podem variar de acordo com o estilo de decoração, garantindo aquele toque especial. Experimente coloca-los nos quartos, reservando um local discreto para trocar de roupa, aconselha Freneda.

2 - Ambientes onde podem ser colocadas:

As divisórias de madeira podem ser usadas em vários espaços - sejam eles residências ou comerciais. Nas áreas comuns, por exemplo, ela funciona como uma divisão visual entre a sala de estar e a cozinha, ou entre a sala de jantar e o living. Com desenhos bem trabalhados, ela será uma escultura no meio da casa. A presença de nichos ou desenhos nas divisórias acrescentam elegância para a decoração, afirma o profissional.

Divisórias de madeira trazem praticidade para casa em casa Crédito: Divulgação

No quarto, por sua vez, a peça separa o closet do restante do ambiente, sendo a inteiriça a mais comum. Em um cômodo compartilhado, por crianças e adolescentes geralmente, ela é um elemento que demarca o local de cada um. Já no banheiro, a divisória pode delimitar a área seca da região do chuveiro, impedindo que o local fique muito úmido, além de garantir privacidade aos moradores. Se a intenção é trocar de roupa, o biombo de madeira cumpre a função de criar um espaço próprio.

3 - Vantagens:

Cada vez mais, as decorações vêm incorporando as divisórias, sobretudo de madeira, para diversos fins, muito além de delimitar espaços, explica o designer de interiores. Assim, ela pode expor objetos de decoração, apoiar nichos e prateleiras ou se transformar em um jardim vertical nas áreas externas.

Entretanto, sua versatilidade é apenas uma das muitas vantagens. A principal delas é garantir autonomia e privacidade aos ambientes sem perder o seu valor estético, pois, afinal, o item é uma tendência. Por ser feito de madeira, MDF ou laca, ele combina com qualquer tipo de decoração, da moderna até a clássica, passando pela rústica. O importante é mudar o estilo do material de acordo com a personalidade do cômodo. Segundo Freneda, vale apostar na madeira pinus para modernizar ou pallets e madeira de demolição para deixar mais natural. Os modelos vazados e ripados ainda permitem a entrada de luz e ventilação nos ambientes.

Divisórias de madeira trazem praticidade para casa em casa Crédito: Divulgação

4 - Preço e praticidade:

As divisórias de madeira, principalmente as ripadas, redefiniram o conceito de economia. Elas possuem menor custo do que construir uma parede convencional para segmentar os cômodos em casa. O custo pode ser diminuído caso o próprio morador resolva fabricar a divisória, disse Henrique.

Outro aspecto importante é a praticidade em montar e desmontar. Ao contrário de uma superfície de alvenaria ou dywall, ela é facilmente instalada, sem necessitar de grandes reformas e transtornos. É sempre bom lembrar, porém, que a divisória não pode atrapalhar a passagem de um ambiente para o outro. Por isso, é importante calcular com precisão as dimensões e medidas para que não haja dores de cabeça no futuro.

5 - Cores: