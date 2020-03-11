"Aprendi a lidar com a morte de um filho, o suicídio do meu irmão e o desabamento do prédio que moro", diz a capixaba Marina Ulhôa

Não me machuca. Eu gosto de falar sobre isso porque falar me ajuda. Não dá para guardar isso só para mim. Preciso falar para as pessoas: "Prestem atenção na vida de vocês, viva, porque as coisas vão acontecer". E dá para sair dessa com apoio da família, amor. E se precisar de ajuda, peça! Não tenho vergonha de dizer que fui tratada porque precisei. E se precisar de tomar remédio novamente eu vou tomar. A vida é tapas atrás de tapas. Não falo do Matias o tempo todo, mas essa semana mesmo acabou de fazer um ano da morte dele, e foi mais uma semana intensa de trabalho. Acordei, chorei muito e sabia que precisava trabalhar para ocupar a mente, porque ninguém precisa saber que tô passando por isso, a vida segue. Com dor ou sem dor, porque todo mundo tem. Uma coisa que aprendi é que eu perdi o meu filho e essa é a minha dor, não é a maior do mundo, porque cada pessoa tem a sua. E dor não se mede. Eu tenho urgência em viver e em ser feliz.