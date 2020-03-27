Amigas capixabas fazem sucesso com cafeteria no ES

Foi durante uma visita que Gabriela Mantovani fez a amiga Reisa Picoli, em Dubai, que surgiu a ideia de se tornarem sócias. Nos conhecemos há muitos anos, mas a ideia de ter um negócio aconteceu após esse encontro. Depois disso eu a visitei em Sidney, quando ela estava morando na Austrália, e decidimos que estava na hora de tirar do papel e colocar o plano em ação, conta Reisa, que é aeromoça e mora em Dubai. Qual era o plano? Montar um café. E foi o que fizeram. Hoje, a dupla comanda o Ubud Café, em Vitória. Desenvolvemos o projeto a partir de um giro por vários países, em especial Bali, de onde vem o nome Ubud, conta Gabriela. Ela, que é administradora, conta que os pais são donos de loja de produtos agrícolas em Venda Nova do Imigrante e, por isso, desde pequena, tem o costume de consumir produtos mais naturais. Entre os sonhos da dupla está o de ter uma filial.
Objetos de Gabriela
Não vivo sem.
A sapatilha de balé. A dança me trouxe disciplina, determinação e me mostrou o quão forte eu sou, tudo isso com sorriso no rosto. Guardo com muito carinho.
O chapéu. Ele significa a realização de um sonho de viajar por vários países ao lado de amigas. Representa também a liberdade, o autoconhecimento, a realização e a cultura.
O diário Uma pergunta por dia um diário de 5 anos, que traz uma pergunta diferente a cada dia. Consigo ver minha evolução pessoal de modo simples.
Objetos de Reisa
Não vivo sem.
O Abacateiro. Gosto muito de plantas, do verde... Como não tenho quintal plantei no vazo dentro da minha casa. Essa muda de abacate veio do Brasil, por isso o carinho especial.
A minha coleção é de imãs de geladeira. São memórias de lugares que visitei, que estou colecionando para o futuro. Ficam todos juntos.
O meu violão, que está comigo desde que me mudei para Dubai. Ele representa o conforto e a paz.