Amigas capixabas fazem sucesso com cafeteria no ES

Foi durante uma visita que Gabriela Mantovani fez a amiga Reisa Picoli, em Dubai, que surgiu a ideia de se tornarem sócias. Nos conhecemos há muitos anos, mas a ideia de ter um negócio aconteceu após esse encontro. Depois disso eu a visitei em Sidney, quando ela estava morando na Austrália, e decidimos que estava na hora de tirar do papel e colocar o plano em ação, conta Reisa, que é aeromoça e mora em Dubai. Qual era o plano? Montar um café. E foi o que fizeram. Hoje, a dupla comanda o Ubud Café, em Vitória. Desenvolvemos o projeto a partir de um giro por vários países, em especial Bali, de onde vem o nome Ubud, conta Gabriela. Ela, que é administradora, conta que os pais são donos de loja de produtos agrícolas em Venda Nova do Imigrante e, por isso, desde pequena, tem o costume de consumir produtos mais naturais. Entre os sonhos da dupla está o de ter uma filial.