Rede de comunicação do ES cria soluções com creators para conectar marcas e pessoas

Laboratório de conteúdo de marca da Rede Gazeta impulsiona marcas através do marketing de influência. A estratégia conta com influenciadores para aumentar a visibilidade das empresas

31º Recall de Marcas, evento realizado pela Rede Gazeta em junho deste ano, contou com a cobertura de influenciadores digitais. (Instagram/Reprodução)

Em uma sociedade movida por troca de experiências, é bastante comum escutar que “o boca a boca vende mais”. Pensando nisso, para ajudar marcas a alavancar nas vendas e no engajamento com o público, o Estúdio Gazeta tem criado soluções para empreendedores através de uma nova estratégia: o marketing de influência por meio de creators.

Os creators são pessoas de influência na mídia, e que facilitam a Jornada do Consumidor, ou seja, aceleram o processo de vendas.

“Você tem que conhecer, se interessar, comprar, e a última etapa é a indicação, que é quando você compra e gosta tanto daquele produto que indica ele pra alguém. O creator te leva direto para essa última etapa.”, explica o coordenador de creators do Estúdio Gazeta, Philipe Ferreira.

Os creators facilitam a Jornada do Consumidor, ou seja, aceleram o processo de vendas. . (Arte: Laísa Menezes)

Segundo a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, o Brasil é o maior mercado de influência do mundo. "Aqui o público leva muito mais em consideração um produto ou serviço indicado por um influenciador. Então, a marca que não tem isso como estratégia, com certeza vai ficar para trás.”

Com objetivo de ser a Casa dos Influenciadores do Espírito Santo, o laboratório de branded content (conteúdo de marca) da Rede Gazeta criou três categorias de separação dos creators: os influenciadores, os especialistas e os externos.

Influenciadores exclusivos: pessoas que trabalham na própria Rede e que marcam constante presença nas redes sociais;

Influenciadores que compõem o quadro de creators do Estúdio Gazeta. (Estúdio Gazeta/Reprodução)

Especialistas: pessoas que também fazem parte da empresa, têm autoridade para falar de assuntos mais específicos, mas que não alimentam as próprias redes sociais como um influenciador digital;

Especialistas que compõem o quadro de creators do Estúdio Gazeta. (Estúdio Gazeta/Reprodução)

Externos: pessoas externas que possuem vínculo com as demais áreas de interesse das marcas.

Parceiros que compõem o quadro de creators do Estúdio Gazeta. (Estúdio Gazeta/Reprodução)

A equipe tem cerca de 50 criadores de conteúdo e oferece um leque de possibilidades de canais para a promoção das marcas. Além disso, o creator vinculado ao Estúdio conta com suporte para gravação, edição, escrita de roteiro e processo criativo. Tudo isso alinhado à individualidade de cada um deles.

“O diferencial do Estúdio Gazeta são as múltiplas possibilidades da Rede, por sermos multiplataforma, que é o que chamamos de mandala 360. Um creator que está aqui fura a bolha da rede social. Ele não é um creator só de Instagram, o material dele roda na TV, no podcast, videocast, etc.”, pontua Philipe Ferreira.

Case de sucesso

Um exemplo de inovação por meio do uso desses formatos foi o videocast lançado neste ano, fruto da parceria entre o educador financeiro Daniel Carrareto (creator externo) com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

O videocast traz uma explicação sobre o Fundo Soberano (Funses), que foi criado pelo governo do Estado, com recursos do petróleo, a fim de promover o desenvolvimento sustentável e servir de poupança intergeracional. A partir dele, o Fundo de Investimentos e Participações do Fundo Soberano (FIP Funses 1) tem um aporte de R$ 250 milhões para acelerar e investir em startups nos próximos 10 anos, passando por todos os estágios da jornada de desenvolvimento.

Com influência na área de inovação e finanças, Carrareto explica no videocast como funciona o FIP Funses 1 e mostra quais benefícios ele já está trazendo para o desenvolvimento de negócios inovadores, com geração de emprego e renda no Estado.

Isabelle Oliveira e Laísa Menezes são alunas do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve a supervisão da editora adjunta Lara Rosado.

