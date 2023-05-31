Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Videocast mostra como fundo estimula negócios inovadores no ES

Entenda como funciona o FIP Funses 1 e quais benefícios ele já está trazendo para o desenvolvimento de startups, com geração de emprego e renda no Estado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 mai 2023 às 13:39

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 13:39

Se você tem uma boa ideia e quer transformar em um negócio, fique atento, pois este videocast é para você! O ecossistema de inovação do Espírito Santo ganhou um grande aliado: é o Fundo Soberano (Funses), que foi criado pelo governo do Estado, com recursos do petróleo, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e servir de poupança intergeracional. A partir dele, o Fundo de Investimentos e Participações do Fundo Soberano (FIP Funses 1) tem um aporte de R$ 250 milhões para acelerar e investir em startups nos próximos 10 anos, passando por todos os estágios da jornada de desenvolvimento.
Apresentado pelo educador financeiro Daniel Carrareto, este videocast, realizado em parceria com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), explica como funciona o FIP Funses 1 e mostra quais benefícios ele já está trazendo para o desenvolvimento de negócios inovadores,  com geração de emprego e renda no Estado.
Participam do bate-papo a gerente de Participações e Investimentos do Bandes, Ivone Pontes, e o CEO e fundador da startup Converta, Alexandre Moreira. Confira os detalhes clicando no vídeo.

Veja Também

Fundo estimula crescimento de startups capixabas de tecnologia

Fundo de investimentos abre portas para o ES ser referência em inovação

Novas oportunidades para acelerar negócios digitais no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bandes Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados