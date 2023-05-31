Videocast mostra como fundo estimula negócios inovadores no ES

Se você tem uma boa ideia e quer transformar em um negócio, fique atento, pois este videocast é para você! O ecossistema de inovação do Espírito Santo ganhou um grande aliado: é o Fundo Soberano (Funses), que foi criado pelo governo do Estado, com recursos do petróleo, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e servir de poupança intergeracional. A partir dele, o Fundo de Investimentos e Participações do Fundo Soberano (FIP Funses 1) tem um aporte de R$ 250 milhões para acelerar e investir em startups nos próximos 10 anos, passando por todos os estágios da jornada de desenvolvimento.