Novas oportunidades para acelerar negócios digitais no ES

O FIP Funses 1 já investiu um total de R$ 3,3 milhões em startups Crédito: ACE Startups/Divulgação

Planejado para fomentar o ecossistema capixaba de inovação, o programa de aceleração digital de startups do Fundo de Investimentos e Participações (FIP), do Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses), o Funses1, acelerou digitalmente 76 negócios digitais no Estado em seu primeiro ano de operação. De maio de 2022 a maio deste ano, foram abertas três turmas de seleção para projetos iniciais na área de inovação. A previsão é de que uma nova turma seja aberta no segundo semestre, voltada apenas para empresas ou empreendedores capixabas.

No quesito aceleração com investimento, onde a empresa recebe aporte de recurso, também foram feitas três chamadas, denominadas “batch”, tendo 12 empresas investidas, sendo três na primeira seleção, quatro na segunda e cinco na terceira. Essas últimas estão em vias de receber o aportes de recurso. Com isso, o FIP Funses 1 investiu um total de R$ 3,3 milhões.

Outra boa notícia é que no próximo mês acontece uma nova chamada para aceleração com investimento, sendo uma oportunidade para que startups do Espírito Santo e de outros estados possam participar e alavancar seus negócios. As informações de abertura serão divulgadas em breve, no site do Bandes

O Funses 1 é um fundo que tem como cotista único o Governo do Espírito Santo, por meio do Fundo Soberano, criado com recursos vindos da exploração de petróleo.

A previsão é de que uma nova turma seja aberta no segundo semestre deste ano, voltada apenas para empresas ou empreendedores capixabas Crédito: ACE Startups/Divulgação

O objetivo do FIP Funses 1 é investir em empresas altamente inovadoras e, para isso, utiliza uma estratégia ampla, indo da aceleração de ideias, onde ainda não há um negócio instituído, até o investimento máximo de R$ 30 milhões em negócios já em andamento.

O FIP Funses1 é operado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e é um dos maiores da categoria no país, com aporte de R$ 250 milhões para acelerar e investir em empresas nos próximos 10 anos, passando por todos os estágios da jornada de desenvolvimento.

Gerente de Participações e Investimentos do Bandes, Ivone Pontes explica que o trabalho está sendo executado conforme o planejamento inicial proposto pelo gestor do FIP, a empresa TM3 Capital. Essa proposta estabelece dois objetivos principais: acelerar até 500 empresas digitais em 10 anos – neste primeiro ano foram 76 – , e acelerar com investimento 50 empresas em 5 anos – chegou a 12 empresas em um ano.

“Percebo que os objetivos traçados vêm sendo cumpridos, como fomentar o ecossistema capixaba de inovação. Vários eventos foram realizados e essas empresas estão sendo divulgadas. O trabalho está sendo feito”, ressalta Ivone.

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Formatura da aceleração digital do batch 3 Crédito: ACE Startups/Divulgação