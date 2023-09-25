“Algo simples pode ter interesse nacional”, diz Roger Santana, da TV Gazeta

Tem vários casos. Um exemplo são as grandes tragédias, como as chuvas que causam estragos; uma queda de prédio, como a que teve ano passado e causou uma explosão que matou quatro pessoas; a greve da Polícia Militar, como já aconteceu. Agora, tem também histórias que você pode descobrir, como as de superação, que são muito bacanas, ou as imagens das baleias que todos os anos passam por aqui pelo nosso litoral. Tem de tudo, a gente tem que enxergar alguma história que seja curiosa para todo o Brasil.