IR 2023: 150 mil contribuintes do ES ainda não entregaram a declaração

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 termina na próxima quarta-feira, dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, cerca de 150 mil capixabas ainda não prestaram contas. É importante ficar atento aos prazos, pois quem não transmitir a declaração dentro do prazo estipulado poderá pagar multa.
A expectativa no Espírito Santo é receber cerca de 760 mil declarações até o final do prazo, sendo que, até o momento foram transmitidas 603 mil. É necessário transmitir a declaração mesmo que já esteja preenchida no site da Receita ou no aplicativo, pois apenas o preenchimento não é suficiente.
Muitas pessoas acabam deixando a prestação de contas para a última hora devido à espera por documentos como notas fiscais e informe de rendimentos. Uma novidade deste ano é o preenchimento automático da declaração, que já vem com os dados da base da Receita Federal. Essa opção facilita o processo para aqueles que estão aguardando documentação.
Os especialistas recomendam que, se você ainda não preencheu e transmitiu sua declaração, opte pelo preenchimento pré-preenchido. Essa opção agiliza o procedimento e facilita a restituição do imposto, caso seja necessário. É fundamental não deixar para a última hora, pois o sistema pode sobrecarregar e causar problemas.