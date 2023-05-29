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Prazo acabando

IR 2023: 150 mil contribuintes do ES ainda não entregaram a declaração

Muitos deixam a prestação de contas para a última hora devido à espera por documentos, como notas fiscais e informe de rendimento; entrega termina na próxima qurta-feira, dia 31 e quem não declarar no prazo pode pagar multa
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

29 mai 2023 às 10:37

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:37

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 termina na próxima quarta-feira, dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, cerca de 150 mil capixabas ainda não prestaram contas. É importante ficar atento aos prazos, pois quem não transmitir a declaração dentro do prazo estipulado poderá pagar multa.
A expectativa no Espírito Santo é receber cerca de 760 mil declarações até o final do prazo, sendo que, até o momento foram transmitidas 603 mil. É necessário transmitir a declaração mesmo que já esteja preenchida no site da Receita ou no aplicativo, pois apenas o preenchimento não é suficiente.
Programa para declaração do Imposto de Renda 2023 é disponibilizado pela Receita Federal
Programa para declaração do Imposto de Renda 2023 é disponibilizado pela Receita Federal Crédito: Juca Varela/Agência Brasil
Muitas pessoas acabam deixando a prestação de contas para a última hora devido à espera por documentos como notas fiscais e informe de rendimentos. Uma novidade deste ano é o preenchimento automático da declaração, que já vem com os dados da base da Receita Federal. Essa opção facilita o processo para aqueles que estão aguardando documentação.
Os especialistas recomendam que, se você ainda não preencheu e transmitiu sua declaração, opte pelo preenchimento pré-preenchido. Essa opção agiliza o procedimento e facilita a restituição do imposto, caso seja necessário. É fundamental não deixar para a última hora, pois o sistema pode sobrecarregar e causar problemas.

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