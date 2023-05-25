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Imposto de Renda 2023

Contribuinte ostentação: cuidado que o Leão do IR quer te pegar

Receita Federal fiscaliza redes sociais para conferir se dados da declaração batem com o que é exposto na internet; indícios de um padrão de vida incompatível pode indicar ocultação de patrimônio, omissão de renda e até fraude

Públicado em 

25 mai 2023 às 17:04
Leão Responde

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Leão Responde

Quem é que nunca reparou em um conhecido dando aquela ostentada nas redes sociais? A pessoa posta uma vida de luxo, mas, na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, informa outra situação à Receita Federal. Pois é bom ter atenção, pois os fiscais cruzam informações imobiliárias, bancárias e de cartão de crédito disponíveis com os dados do fisco.  
Se alguma inconsistência for detectada, é possível que eles façam uma consulta nas redes para verificar o padrão de vida do contribuinte. Mas vale lembrar que ostentar não é proibido. O que é fundamental é que a declaração seja condizente com a realidade material da pessoa.

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