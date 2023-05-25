Contribuinte ostentação: cuidado que o Leão do IR quer te pegar

Quem é que nunca reparou em um conhecido dando aquela ostentada nas redes sociais? A pessoa posta uma vida de luxo, mas, na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, informa outra situação à Receita Federal. Pois é bom ter atenção, pois os fiscais cruzam informações imobiliárias, bancárias e de cartão de crédito disponíveis com os dados do fisco.
Se alguma inconsistência for detectada, é possível que eles façam uma consulta nas redes para verificar o padrão de vida do contribuinte. Mas vale lembrar que ostentar não é proibido. O que é fundamental é que a declaração seja condizente com a realidade material da pessoa.